Nintendo Switch, çıktığı günden beri satış başarısıyla adından söz ettiriyor. Nintendo tarihinin en hızlı çıkış yapan konsolu, en büyük destekçisi The Legend of Zelda ile başarısını artırmaya devam ediyor.

Oyun sektörü parçalara ayrılmış durumda. Kimisi en iyi oyunun PC’de oynandığını söylerken, kimisi PS4 veya Xbox One diyor. Ancak sadık bir grup daha var: Nintendo severler.

Nintendo hayranlarının uzun süredir beklediği Nintendo Switch, Cuma-Cumartesi satışları ile Nintendo tarihindeki en hızlı satan konsol oldu. Aynı zamanda The Legend of Zelda’da Nintendo Switch ile birlikte en hızlı satan oyun ünvanını aldığını belirtelim.

Nintendo’nun Amerika yöneticisi Reggie Fils-Aime'den gelen bilgilere göre The Legend of Zelda, Nintendo 64 için çıkan Super Mario 64’ü geçerek anlamlı bir rekora imza attı. Paket içerisindeki oyunların sayılmadığını ekleyelim. Yani, Nintendo Switch ile birlikte gelen oyunlar bu paket içersine dahil değil. Nintendo’nun en başarılı konsollarından Wii ile Nintendo Switch’i karşılaştırmak için henüz çok erken, ancak bütün tahminler Nintendo Switch’in satış noktasında en iyi ürün olacağını söylüyor.

Açıkçası, özellikle The Legend of Zelda oyuncuları Nintendo Switch almaya iten unsur olarak gözüküyor.

Nintendo 2016’daki başarılı grafiğini yeni konsolu ile devam ettiriyor. Elindeki başarılı ürünler ve bu ürünleri kullanım şekli sayesinde Nintendo firması daha başarılı sonuçlar alacaklardır.