Nintendo'ya Göre Ölü Pikseller "Normal"

Nintendo, yeni çıkardığı konsolla alakalı ölü piksel sorunu yaşayan kullanıcılara "Bu gayet normaldir" cevabını verdi.

Bildiğiniz gibi Switch bir sürü sorunla piyasaya çıktı. Ancak daha da şaşırtıcı olan ise Nintendo’nun yeni yaptığı açıklama. Firmaya göre Switch’te ölü pikseller olması gayet normal…

Nintendo Switch, şirketin şimdiye kadar en hızlı şekilde yüksek satış sayılarına ulaşarak Nintendo’nun tarihine geçti. Ancak bir o kadar da sorunlu ilk anlar yaşanıyor. Mavi ekrandan turuncu ekrana, orijinal koruyucunun kısa gelmesinden joystick’in algılanmamasına kadar tutun da ölü piksellere kadar. Ancak ölü pikseller, Nintendo’ya göre normal.

Firmanın kendi sitesinde yer alan Destek kısmında, şöyle bir ibare bulunuyor: “Birkaç bozulma ya da ölü piksel, LCD ekranların karakteridir. Bunlar normaldir ve bozulma olarak değerlendirilmemelidir.”

Nintendo, daha önceki cihazlarında da LCD ekran sorunları yaşadı. Nintendo DS 2004 yılında piyasaya çıktıktan sonra firma, ölü piksellerle alakalı birçok şikayet aldı. Bunun sonucunda da arızalı ürünleri garanti kapsamında değiştirdiler. Ancak Switch’te bu konuda yaşanan şikayetlere cihaz yenileme teklifinde bulunulmuyor.