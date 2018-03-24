Nintendo, Yeni Bir Kart Oyunu İçin Patent Aldı

Nintendo, geçtiğimiz dönemde Mario Kart oyununun Android ve iOs'a geleceğini duyurmuştu. Aldığı tepkiler olumlu olmuş olacak ki, yeni bir kart oyunu için patent alınmış.

Nintendo, NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak üretilecek yeni bir kart serisi için geçtiğimiz günlerde patent aldı. İlk izlenimlere bakılırsa kartlar standart 'biriktirme ve takas' tarzı oyun kartlarından olacak. Ancak Nintendo'nun ne üzerinde çalıştığını şu an net olarak bilemiyoruz. Yeni bir kart oyunu olduğu aşikar ancak detayları ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil.

Patent belgesinde de yer aldığı üzere, kartların her birinin üzerinde farklı resimler ve özellikleri yer alacak ve bu kartlar 'biriktirme ve takas' için kullanılacak. Gösterilen bir örnekte ise kart bir Nintendo 3DS'ye okutuluyor ve bilgiler cihazın ekranına yansıyor. Görseldeki çizimler bize bir 'Pokemon Kart Oyunu' üzerinde çalışılıyor olabileceği ihtimalini hatırlatsa da, tabii ki bu yalnızca bir tahmin. Nasıl bir oyun olabileceğine dair kartların tasarımına bakılacak olursa, kartlarda yer alan özelliklere dayalı bir tür şans oyunu olabileceği düşünülüyor. Yani aslında çocukken oynadığımız basit kart oyunlarından çok da farkı olmayacak ancak tabii ki Nintendo işin içine enteresan bir hikaye ve tasarım katıp işi büyütebilir de.

Nintendo, bu patent için Kasım ayında başvurmuştu. Son dönemde gerek oyunları gerek film haberleri ile bolca sevindirici haber veren Nintendo, belli ki eskileri güncele uyarlayıp, nostaljik oyunları özleyen kitlelere de hitap etmeyi niyetliyor. Siz Pokemon için böyle bir kart oyunu gelse oynar mıydınız? Özellikle iOS ve Android'e gelirse, bizce çok oynayanı olur gibi görünüyor.