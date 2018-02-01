Nintendo, Yeni Bir Mario Filminin Geleceğini Doğruladı!

Nintendo’nun en köklü karakterlerinden olan Mario’ya ait özel bir animasyon filminin geleceği doğrulandı.

Nintendo, Minions ve Despicable Me gibi filmlerin arkasındaki animasyon stüdyosu olan Illumination Entertainment ile Mario karakterinin yer aldığı bir film yapmak için anlaştı. Mario’nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto ve Illumination’un patronu ve aynı zamanda Minions’un yaratıcısı Chris Meledandri, projenin ortak yapımcıları oldular.

Yayın Tarihi Henüz Belli Değil

Nintendo, Mario filminin geleceğini doğrulamış olsa da film hakkında hemen hemen hiçbir bilgi vermedi. Film muhtemelen 2019 veya 2020 yılında gösterime girecektir. Yeni Mario filminde, Mario’nun efsane hikayesinde olduğu gibi prensesi kurtarma olayı olacak mı, yoksa daha farklı bir hikayeye mi gidilecek bilinmiyor, ancak muhtemelen işin ucunda yine bir prenses olacaktır.

2020 yılı, aynı zamanda Nintendo için özel bir tarih olarak biliniyor. 2020 yılında Japonya, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. Bu durumdan faydalanmak isteyen Nintendo, içlerinde Donkey Kong ve Mario Kart gibi efsane oyunlarının gerçek hallerinin bulunduğu Nintendo Land isimli bir park açacak. Belki de, Mario filmini de bu tarihe denk getirip daha büyük bir reklam yapabilir.