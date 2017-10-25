Nintendo, Mobil Platformlar İçin Animal Crossing'i Duyurdu!

Nintendo, Wii'nin sevilen oyunlarından Animal Crossing'in kamp teması ile Animal Crossing: Pocket Camp adı ile mobil platformlara geleceğini duyurdu.

Nintendo, Animal Crossing: Pocket Camp’ın Kasım ayının sonlarında iOS ve Android platformlarına geleceğini duyurdu. Oyun, genel yapısı itibari ile Animal Crossing serisindeki diğer oyunlara fazlasıyla benziyor. Fakat bu kez oyun bir köyde ya da kasabada değil, kamp alanında geçiyor.

Animal Crossing: Pocket Camp’ın ana odak noktası, kamp alanından topladığınız malzemeler ile yeni eşyalar üretmek. Bu sayede kampınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca oyunda arkadaş listenizdeki diğer oyuncularla etkileşim kurabilir ve aranızda ürettiğiniz eşyaların ticaretini yapabilirsiniz.

Mobil oyun uzmanları, iyi bir şekilde desteklenmesi halinde Animal Crossing: Pocket Camp’ın Nintendo’nun en sevilen oyunu olabileceğini belirtti. Fire Emblem Heroes, ücretsiz oynanabilirliği ile ondan daha iyi bir oyun olduğu düşünülen Super Mario Run’dan daha başarılı oldu. Animal Crossing: Pocket Camp da etkileşimli ve oyun içi satın alım modelini benimseyerek uygulama mağazalarında başarılı olabilir.