Nintendo, YouTuber'ların Reklam Geliri Vanasını Kapattı

Nintendo’nun YouTube topluluğu arasında uzun süreden beri kötü bir namı var. Nintendo Creators Programı’na yapılan son değişiklikle birlikte bu ilişki daha da kötüleşecek gibi.

2015 yılında hayata geçen Nintendo Creators Program YouTuber’ların ‘Nintendo’nun telif haklarını içeren tüm videolardan edinilen reklam gelirlerinin bir bölümünü almalarına imkan tanıyor. Bu programın uygulamaya konulmasından önce Nintendo’nun telif haklarını kapsayan içeriğin gelirleri Nintendo’ya aktarılıyordu. O zamanlar YouTube topluluğunca kurulan ‘Nintendo Creators Program’ın bir çok üyesi onay işlemi, videolarından kazanacakları paranın ya da kanallarının yapılan değişiklikten ne şekilde etkileneceği ile ilgili olarak endişelerini dile getirmişlerdi.

Bugün itibariyle, aynı zamanda Nintendo Creators Programı’na üye olan YouTuber’lar, artık içeriklerini YouTube Live üzerinde yayınlayamayacaklar. Nintendo üyelerine iki seçenek sunuyor: Programa üye olmayan bir kanal üzerinden yayın yapmak, ya da kanallarının programla ilişkisini keserek videolarını programa bireysel olarak, teker teker göndermek. Söz konusu değişiklikler dün itibariyle içerik yapımcılarına bir e-posta mesajı ile gönderildi. Bununla birlikte Nintendo bugüne kadar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yapılan değişikliğe bir çok YouTuber olumsuz tepki göstererek, aptalca ya da saçma olarak nitelendirdi.

Nintendo’nun neden bu değişikliğe gittiği bilinmiyor. Nintendo’nun, firmanın telif haklarını taşıyan içeriklerle ilgili olarak, örneğin ‘Twitch’ gibi sitelerde de benzeri bir uygulama getirip getirmediği de henüz bilinmiyor.