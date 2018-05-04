Nisan 2018, ‘Tarihin En Sıcak Nisan Ayı’ Oldu!

2018 Mayıs ayının başlarındayız ve kavurucu sıcaklar daha şimdiden Kuzey Yarım Küre’yi etkisi altına almaya başladı. Ortalama sıcaklıkların artmasıyla birlikte bilim insanları, 2018’in Nisan ayını tarihin en sıcak Nisan ayı olarak tespit ettiler.

Mayıs ayının başında olmamıza rağmen eğer sıcaklıklar böyle artmaya devam ederse, yaz aylarının daha zorlu geçeceği ortada. 30 Nisan 2018’de dünya üzerindeki en sıcak bölge 50.2 ºC ile Pakistan’ın Nawabshah kenti oldu. Meteorologlar, bu sıcaklığın tarih boyunca Nisan ayında kayıt altına alınmış en yüksek sıcaklık olduğunu söylüyorlar.

Nisan 2001’de Meksika’nın Santa Rosa kentinde kaydedilen 51 ºC değerindeki sıcaklığın en yüksek olduğu düşünülüyordu. Uzmanlar bu ölçümün hatalı olma ihtimali nedeniyle bu yıl kaydedilen sıcaklığın gerçek bir rekor olduğunu belirttiler.



30 Nisan'daki Güney Asya sıcaklıkları

Pakistan ve Hindistan’ın çoğu bölgesi, Temmuz 2017’de aşırı yüksek sıcaklık değerleri ile mücadele ettiler. Henüz bahar aylarındayken aynı sürecin tekrar başlaması korkutuyor. Diğer taraftan yükselen sıcaklıklar, elektrikli soğutma sistemlerine olan talebi arttırıyor, dolayısıyla elektrik enerjisinin olması gerekenden daha çok tüketileceği söyleniyor.

Pakistan’ın Nawabshah kenti, Nisan 2017’nin rekorunu elinde bulunduran bir başka Pakistan kenti Larkana’nın da rekorunu kırdı. 2015 yılındaki sıcak hava dalgası Pakistan ve çevresinde 1200 insanın ölümüne yol açmıştı. Bu yıl ölüm, sayılarının yükselmesi işten bile değil.

Dünya’nın diğer bölgelerinde de sıcaklık ortalamaları yükseldi. Avustralya’nın Sydney kenti beklenin üzerinde bir ortalamayla ayı kapatırken aynı durum, Doğu Avrupa kentleri için de geçerli oldu. Aynı zamanda Rusya’da da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz kış Avrupa'yı etkisi altına almış ve beklenin çok çok altındaki derecelere sahip soğuk haftalar geçmişti. Mevsimler arasındaki sıcaklık farklarının artması, bahar mevsimlerinin sürelerinin kısalması dolayısıyla uzmanlar, küresel ısınmanın kendisini iyice hissettirmeye başladığını açıkladılar.

Tüm bu dengesizliklerin ana nedenlerinden birisi de Kuzey Kutup Denizi'nde yaşanan buzul kayıpları. Bu kayıplardan dolayı rüzgarlar, esme yönlerini değiştiriyorlar, sıcak ve soğuk hava akımları, mevsime uygun olmayan bölgelere kayıyor.

Mayıs ayı sıcaklık rekorlarıyla başladı ve öyle devam edeceğe benziyor.