Nisan Ayında İzleyebileceğiniz En İyi 13 Netflix Belgeseli

Bu hafta sonu koltuğunuzda keyif yaparken, Netflix'in belgesellerine göz gezdirebilirsiniz. Bu bağlamda sizler için en iyi 13 Netflix belgeselini derledik.

Netflix Türkiye 2018 Nisan Ayı Takvimi açıklandı. Netflix orijinal yapımı olan toplam 41 yapım izleyicilerin beğenisine sunulurken 131 yeni lisanslı içerik de izlenmeyi bekliyor. Popüler çevrim içi servisi Netflix, yeni bir ayla beraber sahip olduğu geniş içerik kütüphanesini de zenginleştirirken sizlere de bir çok belgesel seçeneği sunuyor. Bu belgesel seçenekleri içerisinden sizler için en iyi 13 tanesini derledik. İşte o belgeseller.

1. Wild Wild Country

2018 yılının en iyi yabancı dizileri arasına girmesi beklenen dizi, Amerikan dizileri, suç ve belgesel tipinde olacak. Konusuna gelecek olursak belgesel Hintli bir grubun, 1981'de küçük bir Oregon kasabasında 64,000 dönümlük bir ütopya inşa etme planları ve yerel halkla yaşanan sürtüşmenin ulusal çapta bir skandala dönüşmesini konu ediniyor.

2. The Toys That Made Us

Tarihin en çok iz bırakan oyuncaklarının yaratıcıları, milyar dolarlık eserlerinin yükselişini ve bunların kimi zaman uğradığı başarısızlıkları anlatıyor.

3. Chef's Table

Bu Emmy adayı dizide, yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.

4. Abstract: The Art of Design

Netflix’in yeni orijinal belgesel dizisi Soyut Düşünce: Tasarım Sanatı‘nda, günümüz sanat ve tasarım dünyasının en yaratıcı ve hayal gücü en yüksek zihinlerinden sekizi ile tanışın. Yaratıcı süreçlerine tanıklık edin, yaptıkları işleri keşfedin ve yenilikçi tasarımlarının günlük hayatımızı nasıl derinden etkilediğini görün.

5. Hot Girls Wanted: Turned On

Netflix’in belgesel serisi Hot Girls Wanted: Turned internet üzerinden gelişen porno sektörünün ayrıntılarına odaklanıyor. Sektörün farklı dallarından kadınlar ve bu fantezileri tüketen erkekler üzerinden ilerleyen belgeselde bir “cam girl” kendisini bir psikolog gibi hissettiğini ve insanların hayatında değişim yarattığını belirtiyor.

6. The Keepers

Netflix bu kez 1969 yılının Kasım ayında ortadan kaybolan Rahibe Cathy Cesnick’in çözülemeyen davasını 7 bölümlük bir seriyle masaya yatırmaya hazırlanıyor. Rahibe Cathy Cesnick’in ortadan kaybolmasından iki ay sonra cesedi bulunmuş ancak süreç bir türlü aydınlatılamamıştı. Dava ile ilgili cinsel istismar ve Katolik kilisesiyle olan bağlantılar da araştırılsa da bir sonuca bağlanamadı. The Keepers’ın izleyeceği yol ile ilgili fragmandan belli başlı çıkarımlar yapmak elbette mümkün. Büyük ölçüde kilise ve kilisede yaşanıp üstü örtülmeye çalışılan olaylara odaklanacağının sinyallerini fragman daha ilk saniyelerden izleyicisine hissettiriyor.

7. Seeing Allred (2018)

Siyaset ve iş dünyasının en büyük isimlerinden bazılarına karşı mücadele etmiş olan, kışkırtıcı feminist avukat Gloria Allred'in toplumsal ve kişisel yönlerini keşfedin.

8. Strong Island (2017)

Yönetmen Yance Ford'un erkek kardeşinin öldürülmesini araştıran bu Oscar adayı belgeselde aile, keder ve ırksal adaletsizlik konuları bir arada işleniyor.

9. Icarus (2017)

Bu Oscarlı filmin yapımcısı Amerikalı bisikletçi, Putin'in yakalamayı en çok istediği muhbir olan Rus bilim insanının karıştığı dev doping skandalının ortasına dalıyor.

10. 13th (2016)

Bu belgeselde akademisyenler, aktivistler ve politikacılar, Afrika kökenli Amerikalıların suçluya dönüştürülmesini ve ABD’deki hapishane patlamasını analiz ediyor.

11. Casting JonBenét (2017)

JonBenet Ramsey'nin doğduğu kentteki yerel aktörler, vakanın canlandırılmasındaki roller için rekabet ederken 1996'daki cinayetle ilgili çok sayıda bakış açısı sunuyor.

12. Gaga: Five Foot Two (2017)

Provokatör popçu Lady Gaga'yı yeni albümünü çıkarırken, Super Bowl devre arası gösterisine hazırlanırken ve hem fiziksel hem de duygusal zorluklarla yüzleşirken izleyin.

13. Virunga (2014)

Dünyanın biyoçeşitliliği en yüksek yerlerinden biri olan Kongo Virunga Milli Parkı M23 silahlı isyancıları tarafından tehdit edilince, küçük ve yorgun bir korucu ekibi karşılarına dikilir. Eski bir çocuk asker, yetim gorillerin bakıcısı, bir doğa koruma uzmanı ve film ekibi de iki ateş arasında kalır. Kahramanları, kötü adamları, gorilleriyle bu benzersiz aksiyon-belgesel, daha güzel bir dünya için kendi hayatını hiçe sayanların inanılmaz öyküsünü anlatıyor.

Birbirinden güzel ve ilgi çekici bu belgeseller arasından mutlaka ilginizi çekenler çıkacaktır. Peki kısa konularına bakacak olusanız, aralarınzda izlemeyi düşündükleriniz var mı?