Ford’un Cenevre Otomobil Fuarı yerinde önümüzdeki Nisan ayında düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacağını duyurduğu 2019 model Ford Focus, kamuflajsız olarak görüntülendi.

Dördüncü jenerasyon Ford Focus’u artık Nisan 2018’e kadar beklememize gerek yok. Zira bir Macar web sitesi, otomobilin nasıl olacağını net şekilde görmemizi sağlayan fotoğraflar yayınladı.

Paylaşılan fotoğraflar arasında başka bir Focus daha görünse de onun üzeri tamamen örtü ile kaplıydı ki bu versiyonun Vignale olduğu düşünülüyor. Alt kısmını görebildiğimiz aracın jantlarının tasarımını ve kapıların altında uzunca bir gümüş trimi görmek mümkün.

Açık şekilde görülen Focus modelinde göze çarpan detaylar ise 18 inçlik jantlar ve panoramik cam tavanı.