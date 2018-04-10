Akıllı ışıklar hayatımıza geç giren ancak kısa sürede popüler olan bir ürün haline geldiler. Bu bağlamda akıllı evlerin de artmasıyla birlikte akıllı ampuller daha çok bilinir oldu. Bizlerde sizin için son dönemdeki rağbetini bildiğimiz akıllı ampullerden en iyi 5 tanesini seçtik.

Gelişen teknolojik gelişmeler ile birlikte akıllı ev gereçleri ilgimizi çekmenin yanı sıra hayatımızın da içine sızmaya başladı. Bu noktada kendimizi bir anda akıllı gereçleri ile donatılmış bir yaşamın içerisinde bulduk.

Akıllı ev denilince aklımıza; kendiliğinden kapanan ışıklar, bir anda açılan akıllı panjurlar gibi şeyler geliyor muhtemelen. Hal böyle olunca bizler de sizin için seçtiğimiz en iyi 5 akıllı ampulü incelemeniz için derledik. Gelin içeriğimize birlikte göz atalım.

1. Philips Hue Go

Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. YEELIGHT Candela

Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Philips Hue White and Color Ambiance A19 60W Equivalent LED Smart Bulb Starter Kit

Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Element Classic by Sengled

Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. Philips Hue White A19 4-Pack

Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Özellike işin içerisine telefon ile kontrol edebilme özelliği girince, akıllı ampuller göze oldukça cazip görünüyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu akıllı ampulleri kullanıyor musunuz veya kullanmayı düşünür müsünüz?