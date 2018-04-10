Gelişen teknolojik gelişmeler ile birlikte akıllı ev gereçleri ilgimizi çekmenin yanı sıra hayatımızın da içine sızmaya başladı. Bu noktada kendimizi bir anda akıllı gereçleri ile donatılmış bir yaşamın içerisinde bulduk.
Akıllı ev denilince aklımıza; kendiliğinden kapanan ışıklar, bir anda açılan akıllı panjurlar gibi şeyler geliyor muhtemelen. Hal böyle olunca bizler de sizin için seçtiğimiz en iyi 5 akıllı ampulü incelemeniz için derledik. Gelin içeriğimize birlikte göz atalım.
1. Philips Hue Go
Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
2. YEELIGHT Candela
Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
3. Philips Hue White and Color Ambiance A19 60W Equivalent LED Smart Bulb Starter Kit
Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
4. Element Classic by Sengled
Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
5. Philips Hue White A19 4-Pack
Ürünü detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Özellike işin içerisine telefon ile kontrol edebilme özelliği girince, akıllı ampuller göze oldukça cazip görünüyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu akıllı ampulleri kullanıyor musunuz veya kullanmayı düşünür müsünüz?