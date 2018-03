Xbox Gold Üyeleri İçin Nisan Ayının Ücretsiz Oyunları

Xbox One ve Xbox 360 için Nisan ayında ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Bu ay ki oyun listesi de çok tatmin edici görünmüyor.

Microsoft, Nisan ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olacak dört oyunu açıkladı. Oyunlardan ikisi Xbox 360 için, ikisi Xbox One için ücretsiz olacak ve eğer Gold üyeliğiniz varsa faydalanabileceksiniz. 1 Nisan'da indirilmeye başlanacak ilk oyun 'The Witness.' Açık dünya konseptli başarılı bir 'gizem ve bulmaca' oyunu olan The Witness, çıktığı günden beri büyük beğeni toplayan oyun, tüm Nisan ayı boyunca ücretiz olarak Xbox One için indirilebilir durumda olacak.

1 Nisan'da ücretsiz hale gelecek bir diğer oyun ise 'Cars 2.' Başarılı animasyon filmi 'Arabalar'ın yarış oyunu olan 'Cars 2', 15 Nisan'a kadar Xbox 360 için ücretsiz olacak. Xbox One için ücretsiz olacak oyunlar arasında en sevindirici olanı 'Assasin's Creed Syndicate' olacak gibi görünüyor. Oyun, 16 Nisan'dan itibaren 15 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Xbox 360 için gelen oyunlardan ikincisi ise 'Dead Space 2.' Oyun, 16-30 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek.

Eğer Mart ayının ücretsiz oyunlarını kaçırdığınızı düşünüyorsanız, henüz Superhot, Trials of the Blood Dragon ve Quantum Conundrum için çok geç değil. Bu oyunları da son günleri kaçırmadan Gold üyeliğiniz ile ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Son birkaç aydır gelen ücretsiz oyunlar çok da tatmin edici değildi ve görünen o ki bu ay da çok mutluluk verici bir oyun yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Sunulan oyunlar Gold üyelik için verilen paraya değer mi?