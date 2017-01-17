Nisan’da Gelmesi Beklenen Samsung Galaxy S8, Mart’ta Gelecek!

Samsung’un sürekli farklı söylentiler ile Nisan’da geleceği söylenen Galaxy S8 modeli Mart’ta geliyor

Samsung’un malum Note 7 olayı sonrası 26 Şubat’ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması beklenen Galaxy S8 model tanıtımını ertelediğinden bahsetmiştik. Ardından Nisan ayı içerisinde farklı tarihlerin söylendiği tanıtım etkinliği için şimdi de Mart ayından bahsediliyor.

Artık Mobil Dünya Kongresi’nde Galaxy S8’in gelmeyeceği kesinleşirken yeni söylenen tarih ise 26 Mart 2017 olarak gösteriliyor. Bu tarihte yapılacak lansmanın ardından Nisan ayı sonunda piyasaya sürülecek olan Galaxy S8 ise büyük ölçüde 849 Dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla piyasadaki yerini alacak.

Ancak aynı söylentilere göre MWC 2017’de bir küçük tanıtım etkinliği olacağı, ancak bu etkinliğin sadece bir gruba özel bir şekilde, genel lansman tarihi olan 26 Mart’a kadar ambargo eşliğinde tanıtılacağı da belirtiliyor. Bakalım genel olarak duyurulacak 26 Mart sonrasında nasıl bir Galaxy S8 göreceğiz. Tabii MWC’deki mini tanıtımda sızıntıların olma ihtimali de oldukça yüksek.