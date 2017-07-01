Çektirdikleri nişan fotoğrafının arka planında çıkan tişörtsüz adamın Photoshop ile silinmesi için, içinde oldukları gruba başvuruyorlar. Fakat kısa zaman içinde sorduklarına pişman oluyorlar.

İnsanların artık internette, fotoğraflarının düzenlenmesi veya değiştirilmesi için Photoshop tarzı programları kullanarak başkalarından yardım istemediğini düşünüyorsanız, kesinlikle yanılıyorsunuz. Şimdiye kadar defalarca bu tarz olaylara tanık olduk. Bizim için olanları seyretmek gerçekten komik ve eğlenceli olsa da, yardım isteyenler için aynı düzeyde eğlenceli oluyor mu bilemeyiz.

Bu kez olay ise, bir çiftin çektirdiği nişan fotoğrafında, arka planda gözüken tişörtsüz adam ile ilgili. Çift yine her zaman olduğu gibi hata yaparak diğer insanlardan yardım istiyor. Diğer grup üyeleri ise boş durur mu? Kesinlikle hayır. Çift ile dalga geçtiler ve kendi istedikleri şekilde fotoğrafı düzenlediler.

Aşağıdan orjinal fotoğrafı ve diğer 'troll' fotoğraflarını görebilirsiniz.

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