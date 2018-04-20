Nissan, 2022 Yılına Kadar 8 Farklı Elektrikli Araç Çıkaracak

Nissan, önümüzdeki yıllar için planlarını açıkladı. 2022 yılına kadar piyasaya 8 farklı elektrikli araç sunmayı planlayan Japon üretici, elektrikli araç kullanımının her geçen gün artacağını ön görüyor.

Nissan, 2022 yılına kadar üçü tam elektrikli, beşi hibrit olmak üzere 8 farklı elektrikli araç üreteceğini açıkladı. Automotive News'te yayınlanan bilgilere göre Nissan aynı zamanda, dünya çapında bayi ağını geliştirecek. Müşteri hizmetleri deneyimini artırmak amacıyla yapılacak olan bu yenilik, Nissan'ın gelecekteki planlarına uyum sağlayacak.

Nissan 31 Mart 2023'e kadar araç satışlarının %40'ını elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor. 31 Mart 2025 yılında ise %50 seviyesine gelmesi beklenen bu değer, yıllar geçtikçe artacak. Tokyo Motor Show'da tanıtılan iMX konsept aracı, Japon üreticinin bu doğrultuda çıkaracağı en önemli araçlardan biri olacak. Global pazarda satışa sunulacak olan araç, otonom sürüş teknolojileriyle donatılacak. Japon pazarı için üretilecek küçük boyutlu bir elektrikli araç da yolda.

Elektrikli araç satışlarına yönelen tek Japon üretici Nissan değil. Infiniti de benzer şekilde 2021 yılına kadar elektrikli araç konusunda söz sahibi olmayı hedefliyor. Nissan bünyesinde bulunan Infiniti de bu gelişmeden nasibini alacak. Nissan'ın hali hazırda satışta olan elektrikli aracı Leaf, bugüne kadar 300.000 adet sattı. Bu sayının 2022 yılında ise 1 milyona ulaşması bekleniyor.