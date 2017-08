Nissan Araçlarında Çocuk Unutma Derdine Son!

Nissan yeni geliştirdiği teknoloji ile yeni araçlarında çocuğunuzu unutmadığından emin oluyor.

Kabul edelim ki insanlar çok kötü olabiliyor. Hatta dünyanın gördüğü en tehlikeli canlı olduğumuzu doğa ile giriştiğimiz gerçek dünya savaşında gösteriyoruz. Elbette tek yanlış burada değil. Örneğin, evcil hayvanlarını hatta çocuklarını arabada unutan insanlar var. Bu hayvan veya çocuklar yaz sıcaklarının da etkisiyle havasızlıktan can verebiliyorlar.

Her sene ortalama 37 çocuk güneşin alnında arabada kilitli kaldığı için can veriyor. Araba firmaları da bu tarz unutkanlıklardan dolayı can kaybı yaşanmaması için yeni projeler geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu konuda ilk adımı atacak Nissan, 2018 Pathfinder araçlarında arkada çocuk unutulmaması için özel bir uyarı mekanizmasını koyacak. Aracını park ettikten sonra çocuğunu veya evcil hayvanını araçta kapalı vaziyette unutan insanlar için geliştirilen teknolojide arka kapının ne zaman açıldığını algılayacak sistem yardımıyla araç arkada bebek olduğunu hatırlatacak.

Birinci Sınıf Sistem

Nissan’a göre Arka Kapı Uyarı sistemi “Birinci Sınıf” bir sistem. Nissan’da endüstri mühendisi olarak görev yapan Elsa Foles, “dikkatinizi aracınıza aktardıktan sonra arka koltukta sessiz bir yolcu olduğunu hatırlatmak için uyarı ile kontrol etmek daha garanti” dedi.