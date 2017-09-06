Otomobil dünyasının en köklü markalarından Nissan, resmi Twitter hesabı üzerinden Nissan karşıtı birinin hazırladığı “nissan.com/nissan” sayfasının bağlantısını paylaştı. Siteye tıklayanlar marka karşıtı söylemleri görünce sosyal medya karıştı.

Geçtiğimiz akşam elektrikli otomobil modeli Leaf’i duyurduğu bir Tweet atan Nissan, hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı. Tanıtım paylaşımın içine modelin detayları ile ilgili bir bağlantı eklemesi gerekirken, Nissan karşıtı birinin hazırlamış olduğu bağlantıyı ekledi.

"Yeni #Nissan #Leaf %100 elektrikli. Burada. Sadece muhteşem. Youtube üzerinden yapılacak tanıtımda bize katılın."

İlk bakışta her şey sıradan gözülüyor değil mi? Ancak değil: “nissan.com/nissan” adındaki bağlantı adresine tıklayan takipçiler ise hemen aşağıdaki absürt manzara ile karşılaştılar:

Gelen tepkilerin ardından ilgili paylaşımı kaldıran firmanın sosyal medya ve iletişim birimi direktörleri, siteye girildiğinde açılan dev Nissan logosunu görünce muhtemelen küplere binmişlerdir.

Bu garip sitenin ilginç bir hikayesi var:

Kuzey Karolina eyaletinde doğan ve aslen İsrailli bir göçmen ailenin çocuğu olan Uzi Nissan, 1994 yılında kendi soyadıyla yazılım ve bilgisayar şirketi açmak istedi. İşe internet sitesi kurarak başlayan Uzi, nissan.com adını satın aldı. Ardından gelişen süreçte otomotiv firması Datsun adını Nissan olarak değiştirdi. Ancak dijital çağa giriş yapılacak ve internet büyük önem kazanacaktı.

Nissan Motors, Uzi Nissan’a 10 milyon dolarlık dev bir tazminat davası açmıştı. Otomobil üreticisi, Uzo’nun Nissan adını kullanarak binlerce tıklama aldığını ve haksız reklam geliri elde ettiğini savundu. Uzi Nissan'ın sitesinde yer alan "Nissan Motor Co. Ltd ile bağlantılı değildir" ifadesi ise açılması muhtemel davaları engellemek adına koyulmuş bir ifade.

Nissan ise günümüzde araçlarının tanıtımı için “NissanDriven.com” adresini kullanmaya devam ediyor. Ayrıca binlerce haksız tıklama için neredeyse donuna kadar her şeyini almak istediği adama, söz konusu hatalı paylaşımla binlerce tık armağan etmiş oldu.