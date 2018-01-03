Nissan'ın Yeni Projesi Ortaya Çıktı: Akıl Okuyan Otomobiller!

Geçtiğimiz sene otonom ve elektrikli araçlar açısından inanılmaz gelişmelerle dolu bir yıl oldu. 2018'e girdiğimiz ilk günlerde, Nissan muhteşem bir projesini duyurdu.

Nissan'ın brain-to-vehicle (B2V) adını verdiği bu yeni proje daha önce duyduklarımızdan oldukça farklı. B2V projesi, basitçe beyin aktivitelerinizi kontrol ve analiz ederek, sürüş esnasında yapacağınız hamleyi vücudunuzdan önce beyninizde algılayarak anında reaksiyon gösteriyor.

CES 2018 fuarında, Nissan'ın detaylıca göstereceği bu yeni teknoloji, direksiyon başındaki reaksiyon zamanlamasını 0.2 ile 0.5 saniye arasında arttırıyor. Kulağa kısa bir zaman dilimi gibi geliyor olabilir ama ölüme sebep olan bir çok kazanın mili saniyelik zamanlarda yapılan yanlış veya hatalı hamlelerle geldiğini unutmamak gerek. Kazaları minimuma indirecek olmasının yanı sıra, Nissan bu projeyi, şöförün koltuk konforunu daha kendisi bir şey yapmamışken, otomatik olarak ayarlamak için de kullanmayı düşünüyor. Otomatik pilot ve yarı-otomatik arasında geçişlerin de bu sayede çok daha güvenli olması sağlanacak.

Anlayacağınız bu teknolojinin açabileceği kapılar hayallerle sınırlı diyebiliriz. Hem de çok uzağımızda değil; CES 2018 kapsamında, fuardaki bütün katılımcıların bizzat deneyimleyebileceği şekilde geliştirilmiş durumda. Fuardan B2V teknolojisiyle ilgili yeni bilgiler ve videolar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Şimdi sizleri, Nissan'ın B2V projesini tanıttığı video ile baş başa bırakıyoruz: