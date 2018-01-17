Nissan Leaf, Ön Siparişinde Büyük Talep Görüyor

2017 yılının Eylül ayında tanıtımı yapılan Nissan Leaf elektrikli otomobilinin ön siparişinde, 13.000'den fazla talep aldığı söylendi.

Son zamanlarda elektrikli otomobiller büyük bir ilgi görmeye başladı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ise Nissan, bu kategori için Nissan, "Leaf" isimli aracını duyurmuştu. Leaf, tek şarjla 240 kilometre kadar yol alabiliyor. İlerleyen yıllarda aracın geliştirilmiş modellerinde bu mesafenin dahada artması yönünde planlar olduğu söyleniyor. Nissan, Leaf'in %100 anında tork ve sıfır emisyon ile yollardaki hemen hemen her aracı yenebilecek güçte olduğunu iddaa ediyor.

Nissan Leaf, 40 kWh büyüklüğünde bir batarya ile yollara çıkacak. Leaf, e-Pedal teknolojisi sayesinde, tek pedal üzerinden hem hızlanmanıza hem de freni kontrol etmenize olanak tanıyor. Araç, Tesla veya Chevy Bolt gibi rakiplerinin yanında menzil veya otonom sürüş konusunda bir tık geride kalmış durumda olsa da bu durum çok büyük farklar oluşturacak düzeyde değil. Yine de araç, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir donanıma sahip.

Nissan Leaf, vergiler hariç 30.000$ fiyatıyla ön sipariş almaya devam ediyor. Diğer elektrikli araçlara kıyasla uygun bir fiyata sahip olan Leaf'in, yılın ilk çeyreğinde dağıtımına başlanması bekleniyor. Eğer elektrikli arabam olsun, aynı zamanda kullanışlı ve uygun fiyatlıda olsun istiyorsanız, Nissan Leaf sizin için güzel bir tercih olabilir.