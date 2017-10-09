Yeni Nissan Qashqai Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Tüm özellikleriyle yenilenen Nissan Qashqai, resmi olarak duyuruldu. Yeni otomobil, tasarımı ve donanımıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Yeni Nissan Qashqai, premium karakterini geliştiren yeniliklerle sürücülerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni otomobil, sportif dış tasarımı, premium iç kabini ve geliştirilen sürüş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni eklenen güvenlik özellikleri ve Nissang Mobility özellikleriyle, sürücüye kaliteli bir deneyim sunmayı hedefleyen dünya devi, iddialı bir çıkış hedefliyor. Verilere göre 10 yıldan beri SUV liderliğini hiç kimseye bırakmayan Qashqai, yeni aracıyla sürücülerin gönlünde taht kurmayı planlıyor..

Yeni araç hakkında Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, yaptığı açıklamada ''Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil, iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa'da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan'ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek lider duruşuyla artık çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

SUV araçların konforunu, hatchback araçlarının dinamizmi ve tutumluğuyla harmanlayan Qashqai, yeni teknolojileriyle yolculuğunuzu güvenli ve konforlu hale getiriyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonu sürücülere sunulacak. Yalnızca 99g/km karbondioksit emisyonu ve 3,8lt/100km'lik bir yakıt ekonomisi ile kendi sınıfının lideri olan 1.5 litrelik 110PS dizel motorlu seçenek öne çıkıyor. Öne çıkan bir diğer motor seçeneğine baktığımızdaysa, 130PS motor gücüne sahip 1.6L DİZEL X-Tronic motoru bizleri karşılıyor.

Yeni Qashqai'nin Ekipman ve Aksesuar Seçenekleri

Sunulacak olan tüm paketlerde 6 hava yastığı, kilitleme karşıtı frenleme sistemi, denge kontrolü sistemi ve elektronik fren gücü dağtımı, akıllı motor freni, akıllı yol kontrolü, akıllı sürüş kontorlü, yokuş kalkış destek sistemi dahil birçok sürücü yardım sistemleri, standart olarak sürücülere sunulacak.

Yeni araçta bulunacak diğer standart özellikler ise, lastik basıncı izleme sistemi, bluetooth bağlantısı, hız sınırlayıcı cruise control sistemi ve elektrikli olarak ayarlanabilen ısıtmalı kapı aynaları olarak açıklandı.

Sürücünün seçtiği pakete göre çift bölgeli otomatik klima, otomatik farlar ve silecekler, otomatik katlanır ve hafızalı yan aynalar, akıllı park sistemi, hareketli nesne algılama, akıllı çevre görüşü ve karartılmış arka camlar, tek donuşlu gölgelik ve son olarak panoramik cam tavan bulunuyor. Her yönüyle yenilenen Qashqai, 92.000 TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla ve ve 40.000 TL / 12 Ay %0 faiz finans desteği ile sürücüleri bekliyor.