Nissan’dan Trafik Kazalarını Minimuma İndirecek Teknoloji!

Otomobillerin koltuk ve direksiyonlarına entegre edilecek yeni teknolojisini gün yüzüne çıkartan Nissan, bu ürünün trafik kazalarını da minimum seviyeye indireceğini belirtiyor.

Japonya merkezli Nissan, çağımızın en büyük sorunlarından trafik kazalarını ve buna bağlı olarak yaşanan yaralanma - ölümleri minimum düzeye indirecek yeni teknolojisini tanıttı. Yeni sistemle birlikte koltukları tamamen değiştirecek Nissan, bu özellikle birlikte sürücünün susuzluğunu kontrol edecek.

Nissan’a göre dikkatsizliğe dayalı trafik kazalarının en büyük sebebi susuzluk ve bu özellik, terleme oranını ölçerek sürücünün susuz kalıp kalmadığını belirliyor. Eğer tehlikeli bir durum varsa da uyarıda bulunuyor.

Direksiyonlara ve koltuklara kaplanan özel bir malzeme sayesinde sürücü terlediği sırada renk paletinde de renk bazında değişiklik yaşanmaya başlanacak. SOAK adındaki bu teknoloji, kısacası sürücünün susuzluk seviyesini ölçüyor.

Yaşanan renk değişimini, sürücülere bir nevi uyarı paneli olarak düşünebilirsiniz. Nissan, bu özelliğin sürücülerin kaza yapma oranını inanılmaz boyutlarda düşüreceğini öngörüyor. Buna örnek olarak da geçtiğimiz kısa bir süre içerisinde Loughborough Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı gösteriyor. Bu araştırmaya göre susuz kalan sürücülerin kaza yapma oranının alkollü araç kullananlarla aynı orana yaklaştığı ortaya çıkmıştı.

Nissan, SOAK teknolojisinin henüz Ar-Ge aşamasında olduğunu belirtti. Araçlarda kullanıma gireceği tarihle ilgili de henüz bir bilgi paylaşılmadı.