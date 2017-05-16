iPhone 8'in Kablosuz Şarj Desteğiyle Geleceği Kesinleşti!

Apple, rakiplerinin fersah fersah yol kat ettiği kablosuz şarj teknolojisini nihayet iPhone serisine getiriyor. Söylentilere göre cam arka yüzey ve buna bağlı olarak kablosuz şarj desteği ile gelecek.

iPhone serisindeki sağlamlık açısından en önemli özellik, hiç kuşkusuz metal alaşımı bir kasaya sahip olmasıdır. Ancak sonradan geliştirilen kablosuz şarj desteği, metal telefon kasalarının kablosuz enerji transferini engellemesi sebebiyle iPhone serisinde kullanılamıyordu. Firmanın daha düşük bütçeler için ürettiği plastik kasalı iPhone 5c gibi modelleri de, çıkış amacına uygun bir şekilde fiyatları yükseltmemek için bu özellikten mahrum kalmışlardı.

Yukarıda gördüğünüz gibi teknoloji portalı Engadget’e sızdırılan bilgiler doğrultusunda, cam arka yüzeyli bir iPhone 8 konsepti hazırlandı. En nihayetinde rekabete her alandan dahil olmak isteyen Apple’ın bu teknolojiyi bir amiral gemisinde uygulamasına da kesin gözüyle bakılıyordu.

Ayrıca çift kamera ve flash çıkıntısının giderilmediği ve bu çıkıntının aynı zamanda hoparlör görevi için kullanılacağı da netleşmiş gibi. Kullanıcıların iPhone 7 modellerinde oldukça tepki göstermelerine sebep olan kamera çıkıntısı, tüm tartışmalara rağmen varlığını güçlenerek koruyor.

Ekran gövde oranı konusunda da yapılan sızıntılarda ilginç bilgiler yer alıyor: iPhone 7’de 4.7 inç olan ekran, iPhone 8’de 5 inç’e, iPhone 7 Plus’ta 5.5 inç olan ekran iPhone 8 Plus’ta 5.8 inç’e kadar çıkacak. Cihazların iPhone 7 modellerine göre daha uzun ve daha geniş yapıda geleceğini de ekleyelim.

Elbette Apple’a yakın önemli bir kaynaktan sızdırılan bu verilerin her zaman olduğu gibi değişme ihtimali olduğunu göz ardı etmiyoruz. Ancak 10. yılını kutlayan iPhone serisinin daha iddialı cihazlarla tüketiciye merhaba demesi gerekiyor.

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