İnternette, bir çöldeki kum taneleri kadar web sitesi var diyebiliriz. Peki bunların hepsi amacı anlaşılabilir siteler mi? İşte niye yapıldığını hala çözemediğimiz 10 enteresan web sitesi.

İnternet, milyarlarca web sitesi ile dolu kocaman bir ağdır. İnsan, gündelik yaşamından temel özelliklerine dek her şeyi bu ağa taşıyan bir varlık. Bu nedenle para kazanma amacıyla yaptığı sitelerden oyun oynama ihtiyacına dek birçok site görüyoruz. Fakat bazıları var ki onlar, yalnızca “niye yapıldığını çözemediğimiz siteler” olarak sınıflandırabileceğimiz sitelerdir. İşte bunlardan en enteresan 10 tanesi.

1- Pay For Nothing

Hiçbir şey satın almak ister misiniz? Evet doğru duydunuz, burada satın alacağınız hiçbir şeydir. 99 sent, yani yaklaşık 3 buçuk TL ödeyebilir ve online alışveriş isteğinizi herhangi bir şey satın almadan karşılayabilirsniz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

2- Falling Falling

Bu sitedeki her şey düşüyor! Hipnoz seanslarında da kullanılabilecek olan bu görüntüler, insanın beynini otomatikleştirebilecek cinsten. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

3- PoPoPopcorn

Patlamış mısır sevmenin yanında patlarken izlemeyi seviyorsanız, bunun animasyon halini izleyebileceğiniz PoPoPopcorn’a bir bakın deriz. İnanın, milli sporlarımızdan biri olan kepçe izlemeye güçlü bir alternatif oluşturacak bir site. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

4- Paper Toilet

Bir rulo tuvalet kağıdı ve farenizin imleciyle ne yaparsınız? Paper Toilet tuvalet kağıdı bitene dek çekebileceğiniz bir site. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5- That’s the Finger

Muhtemelen el parmaklarıyla yapılan bazı işaretleri fazla seven bir arkadaş tarafından yapılmış olan bu site, size amaçsızlıkta en uzak galaksilerin mesafesini bile geride bırakacak cinsten bir internet deneyimi yaşatacak. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

6- Pokedraw

Pokemon’u seviyor musunuz? Peki ya çizim yapmayı? Her iki soruya da evet cevabı veriyorsanız bu site tam sizlik. Ancak yine de niye yapıldığı hakkında bir fikre sahip değiliz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

7- Slap Kirk

“Kaptan Kirk’i hiç sevmemiştim zaten” diyorsanız, bu site de tam sizlik. Kaptanı istediğiniz gibi dövebilirsiniz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

8- Click Click Click

Sayfada bir düğme mevcut ve buna tıkladıkça beliren yazıları hem sesli hem de yazılı olarak göreceksiniz. Sitede gizli görevler bulunuyor ve sol üst köşede bunların ne kadarını gerçekleştirdiğinizi söylüyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

9- Dog Gif Page

Köpek gifleriyle dolu bir site olan Dog Gif Page’de karşınıza çıkan GIF’i izledikten sonra, dilerseniz bir sonraki köpeğe geçebiliyorsunuz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

10- Random Things To Do

Eğer canınız sıkıldıysa ve yapacak birşeyler arıyorsanız, bu site tam size göre. Siteye girdiğinizde rastgele yapacak şeylerle karşılaşıyorsunuz. Google Play’de gezinmekten ilk gördüğünüz kediyi sevmek gibi, bir sürü öneri mevcut. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.