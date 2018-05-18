2 Yıl Sonra No Man's Sky'a Multiplayer Modu Geliyor!

İlk duyurulduğunda uzaya biraz olsun ilgi duyan herkesin ağzını açık bırakan oyun, piyasaya çıktığında açık ağızlarımızı kapatıp büzmeyi başarmıştı. Yine de geliştirici ekip oyundan vazgeçmiyor.

Oyunun yaratıcısı ve yönetmeni Sean Murray, oyun piyasaya çıktıktan sonra sürekli durumun farkında olduklarını ve hiçbir ücret talep edilmeden sürekli büyük güncellemelerle oyunun kendini toplayacağını belirtmişti. Aslında şu ana dek yaptıkları üç büyük ücretsiz güncelleme ile sözlerinde durmaya da çalıştılar.

Oyunun yeni büyük güncellemesi olan ve "Next" diye adlandırılan yeni güncellemesi, oyunun daha çıkış videosunda sözü verilen Multiplayer deneyimini oyuncularla buluşturacak. Oyun bildiğiniz gibi ilk etapta PS4'e özel kalmıştı. 24 Temmuz tarihinde Xbox One'a çıkışını gerçekleştirecek olan oyun, beraberinde Next güncellemesini de getirecek. Üstelik bu çoklu oyuncu deneyimi PS4 ve PC oyuncularıyla da buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, oyuncular küçük ve büyük gruplarla bir araya gelerek beraber keşif yapabilecekler. Ayrıca bu keşfi yapan oyuncular, diğer oyuncularla da kapışabilecekler. Aynı şekilde oyuncular birlikte üs kurabilecek, yarışlara katılabilecek ve it dalaşına girebilecekler.

Oyuncuların aslında en başından beri bekledikleri keşif hissini çoklu oyuncu deneyimiyle buluşturup, insana bu kadar yalnız olduğunu hissettirmemesiydi. 2 sene sonra olsa dahi bu deneyim oyunculara ücretsiz olarak geliyor.