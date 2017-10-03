Yerçekimsel dalgaları gözlemleme alanında yaptıkları katkıları sebebiyle ABD'li bilim insanları, 2017 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüler.

Bu yılın Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül ise, yerçekimsel dalgaları gözlemleme alanında yaptıkları katkıları için ABD'li bilim insanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'ye takdim edildi.

Yapılan açıklamaya göre; "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Alber Einstein tarafından tahmin edilen izafiyet teorisinin bir parçası olan yerçekimsel dalgaların varlığı ilk olarak 2015 yılında fark edildi. Bu yer çekimsel dalgalar, birbiriyle çarpışan kara delikler ve yıldız çekirdeklerinin çökmesi gibi evrendeki şiddetli olaylar yüzünden zaman-mekan dokusunda görülen kıpırtılar olarak belirtildi.

Nobel Fizik Ödülü kapsamında Weiss, Barish ve Thorne'a 1,1 milyon dolarlık para ödülene layık görüldü. Hatırlayacağınız üzere dün de tıp olanındaki Nobel ödülünü Amerikalı uzmanlar Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verilmişti.