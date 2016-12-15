Nobel Komitesi, 2015 Yılında Fizikçilere Verdiği Nobel Ödülü Konusunda Yanılmış!

2015 yılında "nötrinoların kütlesi olduğu" bilgisini bulan fizikçilere Nobel ödülü verilmişti. Yeni bir çalışmaya göre, nobel komitesi bu konuda yanılmış. Ancak fizikçilerin çalışması yanlış değil.

2015’te Nobel fizik ödülü, “nötrinoların kütlesinin olduğunu gösteren nötrino osilasyonlarının keşfi” için verilmişti. Ancak Nobel'li Japon bir bilim adamı yayınladığı makalesinde, Nobel komitesinin hata yaptığını ileri sürdü. Bu, 2015’te Nobel alan araştırmacıların bunu haketmediği manasına gelmiyor. Araştırma da hatalı değil, ancak yaptıkları keşif Nobel komitesi tarafından yanlış algılanmış.

Nötrinolar bir hayalet gibi, garip küçük parçalar. Nükleer etkileşimlerde ortaya çıkıyorlar, örneğin Güneş’in çekirdeğinde veya Dünya’nın atmosferindeki kozmik ışık çarpışmaları gibi. Nötrinolar hayaletimsi yapılar çünkü madde ile etkileşime her zaman girmiyorlar. Belki de şu anda içinizden yüz binlerce nötrino geçip gidiyor, ama bilmiyorsunuz. Yapısal özellikleri, tespit edilmelerini fazlasıyla zorlaştırıyor.

Bu şu demek; nötrinoların kütlesi var mı yok mu, henüz bilmiyoruz! Nobel komitesi, olayı biraz yanlış anlamış gibi görünüyor. Ancak durum, keşfin Nobel’i haketmediğini göstermez. Çalışma çığır açacak büyüklükte!