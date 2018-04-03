Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk bilim insanları Aziz Sancar ve Bilge Demirköz'ün de bulunduğu 'nükleer enerji' temalı bir kamu spotu yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın açılışı gerçekleştirilecek Akkuyu Nükleer Santrali öncesinde Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün yer aldığı, nükleer enerjinin önemini vurgulayan bir kamu spotu yayınladı.

Yönetmenliğini daha önce Mc Donald’s, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü markaların reklam filmlerini çekmiş olan Eric Will’in üstlendiği kamu spotunun görüntü yönetmenliğini ise geçmişte Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışmış olan Joel Cartier üstlendi. Üzerinde ciddi bir emek olduğu kamu spotu 45 saniye sürüyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çekimleri Kuzey Carolina’nın Raleigh kentinde bulunan Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi’nde gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün çekimleri ise Ankara TAEK’te ve İstanbul Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Çekimler 4 gün sürse de post prodüksiyonunun 1,5 ay sürdüğü belirtildi.