Nobel Ödüllü Ekonomist: ‘Bitcoin’in Yasaklanması Gerek!’

Dünya Bankası’nın eski baş ekonomistlerinden ve alanında Nobel Ödülü alan önemli isim Joseph Stiglitz, lider kripto para birimini ağır eleştirdi. Kendisine göre Bitcoin ekonomisi yasaklanmalı.

Ekonomi alanında dünya tarafından tanınan bir isimseniz, Nobel Ödülü'ne layık görüldüyseniz ve Dünya Bankası’ında görev yapıp, hala ekonomi profesörü olarak ders veriyorsanız, söyledikleriniz dikkate değerdir.

2017 yılında -dün itibariyle- değeri %1100 artan Bitcoin artık 11.000 doların üzerinde işlem görüyor. Onun bu yükselişi, kripto ekonominin daha çok insan tarafından tercih edilmesine olanak tanıyor ve diğer birimlere de yatırım yağıyor. Merkezi olmayışı, mevcut ekonomik çözümlerden daha güvenilir bir sistem olmasını sağlıyor. Artık gayrimenkul ve altından daha çok kazandıran bir yatırım aracı olarak görülüyor. Üstelik somut değil.

Columbia Üniversitesi’nde profesörlük göreviyle kariyerine devam eden Joseph Stigliz, bir röportajda "Bitcoin, yalnızca kaçınma potansiyeli ve gözetim eksikliği nedeniyle başarılı oldu" dedi.

Ardından şu açıklamaları da sözlerine ekledi:

"Bana öyle geliyor ki yasa dışı olması gerekiyor, sosyal açıdan faydalı bir işlev görmüyor."

Bununla birlikte, Clinton Yönetimi sırasında ABD Başkanı'nın Ekonomik Danışma Konseyi başkanlığını yürüten Stiglitz, ödemelerde teknolojik yeniliği desteklediğini, ancak dijital paranın hükümetler tarafından fiilen oluşturulup yönetilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Kağıdı bırakıp dijital ekonominin 21. yüzyılına geçelim"

2001'de Ekonomik Bilimler alanındaki Nobel Anma Ödülü'nü kazanan Stiglitz, kripto para biriminin fiyatında haksız ve sürdürülemez durum söz konusu olduğu görüşünde.

"Bitcoin, pek çok insana heyecanlı zamanlar yaşatan bir baloncuk. Ancak yarın ne olacağını kimse bilemiyor”

Bitcoin ademi merkeziyetçi bir ağ olmasına ve katılımcıların dünya geneline dağılmış olmasına rağmen Stiglitz, Washington'un bu konuda bir girişim yapabileceğini vurguluyor.

Eğer hükümetler, Bitcoin’i kontrol altına alma girişimlerinde bulunurlarsa değeri düşecektir. Ancak bütün dünya üzerine kurulu olan sistemi kontrol altına almak zaman alacağından bu düşüş, yavaş yavaş gerçekleşecektir.

Stiglitz’ın bu analiz ve görüşlerini mutlaka dikkate alanlar olacaktır. Ancak Bitcoin gibi bir oluşumda her zaman yatırımcıların ve üreticilerin sözü geçmiştir. Diğer yandan teknoloji dünyası yanılgılarla doludur. Bir örnek vermek gerekirse, 1943 yılında IBM’in başkanlığını yürüten Thomas Watson’dan alıntı yapalım:

“Tüm dünya çapında sadece 5 bilgisayarlık piyasa olacak.”