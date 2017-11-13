Yeni Nocable kablosuz powerbank ile telefonunuzu şarj etmek için gereken tek şey telefonunuzu powerbank'in üzerine yerleştirmek. Hepsi bu!

Apple’ın 2017 model iPhone’larda kablosuz ve hızlı şarj desteğinin var olduğunu açıklamasıyla birlikte aksesuar üreticilerinin yeni iPhone modellerine ‘özel’ pek çok yeni ürün üreteceğini tahmin ediyorduk. Bu aksesuarlardan belki de en faydalısı NOCABLE powerbank.

NOCABLE, adından da anlaşılacağı gibi akıllı telefon ve tabletleri kablosuz bir şekilde şarj edebilen, 8,000mAh bataryası ile cihazınızın pilini birden fazla kez doldurabilecek, Qi destekli tüm cihazlarda çalışan şık bir powerbank’tir.

NOCABLE’ın en önemli özelliği kablosuz şarjı desteklemesi olsa da dilerseniz telefonunuzu kablo kullanarak daha hızlı bir şekilde de şarj edebilirsiniz. NOCABLE biri kablosuz ikisi kablolu olmak üzere aynı anda 3 akıllı telefonu şarj edebilmektedir.

Oldukça işlevsel olan NOCABLE, sahip olduğu küçük LCD ekran sayesinde size kadar şarj ömrü hakkında bilgi verir. Dilerseniz şarjı bitmeye yaklaştığında telefonunuzu yerine NOCABLE’ı şarja takarak aynı anda hem telefonu hem powerbank’i şarj edebilirsiniz.

NOCABLE’ı daha detaylı olarak incelemek isterseniz buraya tıklayarak ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.