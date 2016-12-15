Noel Baba Gerçek Olsaydı Bir Gecede Dünyanın Etrafında Nasıl Gezebilirdi?

En popüler hayali karakterlerden biri olan Noel Baba gerçek olsaydı dünyanın etrafında gezmesi için neler gerekiyordu?

Her kar yağdığında hemen hemen bütün kanallarda şunu kesinlikle duyarsınız; 'karın tadını yine çocuklar çıkardı'. Çünkü bir çocuk için karın verdiği eğlence, keyif bambaşkadır. Tabi karla özdeşleşmiş ve bizim kültürümüzde olmasa da benimsediğimiz bir şey daha var; Noel Baba.

Yılbaşında çocuklara hediyelerini getiren hayali karakter olarak epey bir popüler olan Noel Baba'nın olayını hepimiz biliyoruz. Yılbaşı gecesi dünyadaki bütün evleri dolaşan Noel Baba, sene boyunca uslu duran çocuklara hediyeler bırakır. Tabi her çocuk o gece bir şekilde Noel Baba'yı görmeyi bekler. Hatta onun gerçek olmadığını öğrenen çocukların epey üzüldükleri bile olur.

Şimdi işin tüm bu masal kısmını bir kenara bırakırsak; Noel Baba gibi bir karakterin gerçekten de bir gecede bütün dünyayı dolaşması mümkün müdür? Exeter Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Dr. Katy Sheen'e göre bu durum fizik kuralları çerçevesinde mümkün (Noel Baba değil, bir gecede dünyayı dolaşma olayı). Sheen'in bu teorisinde arkasına aldığı dayanak ise Albert Einstein.

Bildiğiniz gibi Noel Baba'nın bir kızağı vardır ve bu kızak, uçma özelliğine sahip geyikler tarafından çekilir. Peki Noel Baba gerçek olsaydı uçan geyikleri ile dünyayı bir gecede neredeyse her eve uğrayacak şekilde nasıl gezebilirdi? Sheen'e göre bu sorunun cevabı ışık hızında gizli. Küçük bir hesaplama yapan Sheen'e göre, Noel Baba gerçek olsaydı, bir gecede her eve uğrayacak şekilde dünyayı dolaşması için saatte 10 milyon kilometre hız ile hakeret etmesi gerekiyordu.

Einstein'ın özel görelilik teorisine göre yüksek hıza ulaşan cisimlerin boyutlarında bir daralma meydana gelir. Yani Noel Baba böyle bir hızda hareket edebilirse Amerikan evlerinin olmazsa olmazı bacalardan rahatlıkla geçebilir (tabi aynı şey bizdeki soba bacaları için geçerli olur mu bilemiyoruz).

Sheen'in bir diğer hesaplaması ise Noel Baba'nın söz konusu hızda dünyayı ne kadar sürede gezeceği. Saatte 10 milyon kilometre hız ile Noel Baba, dünyanın dört bir yanındaki çocukları toplamda 31 saatte gezebilir. Tabi farklı saat dilimleri de hesaba katıldığı zaman bu sonuç oluşmakta.

Peki Noel Baba gerçek olsaydı kimse görebilir miydi? Einstein'a göre böyle bir şey pek mümkün olmazdı. Çünkü ciddi hızlara ulaşan cisimler, git gide bir ışık hüzmesine dönüşürler. Yani gökyüzünden Noel Baba geçse bile sadece kırmızılı beyazlı hafif bir ışık hüzmesi belirecek ve muhtemelen kimse farketmeyecekti. Son olarak yine Einstein'ın teorisine göre Noel Baba hiç yaşlanmıyor. Bunu sağlayan şey ise görerelik kavramına göre cisimler yüksek hıza ulaştıklarından onlar için zaman yavaşlamakta. Saatte 10 milyon kilometre hız ile hareket eden Noel Baba'nın da bu hızda yaşlanmaması normal diyebiliriz.

Sonuç olarak Dr Sheen, çocukluğunda baya baya gerçek olduğunu düşündüğü Noel Baba için enteresan bir araştırma yürütmüş ve yine enteresan sonuçlara ulaşmış. Tabi bu bilginin size veya bize bir şey kattığı söylenemez fakat fizik bazen böyle eğlenceli şeylerde de işe yarıyor.