Yeni Neslin Bilmediği Bir Türk Yılbaşı Efsanesi: Noel Dayı

Yılbaşı ve Noel günlerinin maskotu haline gelen Noel Baba’nın Türk versiyonu olan Noel Dayı’yı anıyoruz.

Yılbaşı ve Hristiyan bayramı olan Noel’in değişmez maskotu haline gelen Noel Baba figürü, artık tüm dünyada bir yılbaşı sembolü haline geldi. Ancak özellikle ülkemizde pek de tutulmayan bu figür, zamanında Berk Tokay tarafından kurulan ve 2000li yılların efsane animasyonlarını üreten Grafi 2000 tarafından Noel Dayı adıyla sunulmuştu.

Grafi2000 Comedy programı, Pembe ve Mavi, Koca Kafalar, Şahin ve Çetesi ve son olarak Fırıldak Ailesi ile bizlere 2000’den bu yana birçok içerik sunan Grafi2000’nin Noel Dayı tiplemesi ise bir diğer yandan Türk insanlarının Noel Baba figürü olmuştu.

Yeni nesilin pek bilemeyeceği Noel Dayı’nın Eminem ve Vada ile muhabbetleri, zamanın popüler reklamlarına yapılan gülüp geçiren ti’ye almalar ile akıllara kazınan Noel Dayı, kıro diye tabir ettiğimiz kişilerin tam bir karşıtı olduğunu da unutmamak gerek.

Noel Dayı’nın tüm versiyonlarına buradan ulaşarak Türkiye’nin noel babasına eğer bilmiyorsanız bir göz atabilir, bilenler olarak da güzel bir nostalji yaşayabilirsiniz.