Nokia 1, Android Go Programı Dahilinde Mart'ta Tanıtılacak!

Gelen sızıntılara göre HMD Global, Android Go programına dahil ilk akıllı telefonu olacak Nokia 1'i Mart ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Google, Mayıs ayında gelişmekte olan pazarlar için Android Go’yu duyurmuştu. Android Go, düşük seviye donanım bulunan cihazlarda daha iyi bir Android deneyimi sunmayı hedefliyor. HMD Global dahil olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi, Android Go’nun duyurulması ile birlikte giriş seviye telefonlarına destek vereceklerini açıklamıştı.

HMD Global’in bir sonraki giriş seviye Nokia telefonu olması beklenen Nokia 1’in Google’ın Android Go programının bir parçası olması bekleniyor. Bu da Nokia 1’in özellikle gelişmekte olan pazarlarda oldukça ilgi çeken bir model olacağı anlamına geliyor.

Android Oreo’nun oldukça hafif bir sürümünü kullanacak olan Nokia 1, 1GB RAM’e ve 8GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Ayrıca Nokia 1’in tek elle kullanıma izin boyutlarda, HD çözünürlükte bir ekranının olacağı düşünülüyor.

Nokia 1’in donanımı belki zayıf gibi görünebilir fakat Android Go’nun temel amacı da zayıf donanımlarda yüksek performans gösterebilmek. Mart ayında piyasaya çıkması beklenen Nokia 1’in 80 Euro (360 TL+Vergiler) fiyatının olması bekleniyor.