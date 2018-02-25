HMD Global bünyesindeki Nokia, MWC 2018'e hızlı başladı. Uygun fiyatlı Nokia 1 tanıtıldı.

Aylar önce tanıtılan Android Go'yu, sonunda yeni cihazlarda görmeye başladık. Giriş seviyesi uygun fiyatlı telefonlar için akıcı bir deneyim sunmayı hedefleyen Android Go, üreticiler tarafından benimsenmeye başlandı.

MWC 2018'de Nokia 1'i görücüye çıkaran HMD Global, Android Go'lu ilk telefonunu tanıtmış oldu. 4.5 inçlik 854*480 çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, gücünü MediaTek MT6737M çipinden alıyor. 1 GB ram ve 8 GB depolama ile gelen telefonun performansı merak konusu. 2 MP ön, 5 MP arka kamerayla genel Nokia 1'den çok iyi bir kamera performansı beklenmese de, fiyatına göre yeterli olabileceğini düşünüyoruz. 2150 mAh bataryayla gelen telefonda, parmak izi okuyucu ve NFC bulunmuyor. Ancak iyi bir haberimiz var, Nokia 1 günümüz üst seviye akıllı telefonlarında bulunmayan bir özelliğe sahip: Kulaklık girişi.

Herhangi bir özelleştirilmiş yazılım içermeyen telefon, saf Android Go deneyimi sunmayı hedefliyor. 85 $'lık uygun fiyatıyla dikkat çeken Nokia 1, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle Nisan ayında satışa sunulacak.