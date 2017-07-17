Nokia'dan İki Bütçe Dostu Telefon: Nokia 105 ve 130

Nokia, ilk olarak 2013 ve 2014 yılında duyurduğu iki telefonunu yeni versiyonlarıyla yeniden tanıttı.

Finli şirket HMD Global, bugün Nokia’nın ‘tümüyle yeni’ telefonları Nokia 105 ve 130’u duyurdu. Görüntüsü dışında eskisinden pek de farklı özelliklerle gelmeyen telefonlardan öncelikle Nokia 105’e bir bakalım.

Nokia 105

Bir önceki modele oranla tek farkının 1.8 inç büyüklüğünde ekranını gösterebileceğimiz Nokia 105’te 4 MB RAM ve 4 MB dahili hafıza yer alıyor. Çıkarılabilir 800 mAh’lık bataryası bulunan telefonun bu batarya ile 15 saate kadar konuşma süresi sağlayacağı düşünülüyor. 3.5mm’lik ses jakı ve micro USB 2.0 portu bulunan telefonda FM radyo özelliği de yer alıyor.

Yılan oyunu önceden yüklenmiş şekilde gelecek olan yeni Nokia 105, tek ve çift SIM kart sürümlerine sahip olacak. Siyah, beyaz ve mavi renk alternatifleriyle gelecek olan Nokia 105’in fiyatları tek SIM kartlısı 14.50 dolar, çift SIM kartlısı ise 15 dolar olacak. Bu da vergiler eklenmeden ülkemizde 50-55 TL gibi bir rakama denk geliyor.

Nokia 130

Nokia 130 ise ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Bu model de tasarımı hariç, tıpkı 105’teki gibi eskisine oranla pek bir fark sunmuyor. 128 x 160 piksel çözünürlüğe sahip 1,8 inçlik ekranı bulunan Nokia 130’da 4 MB RAM ve 8 MB dahili hafıza yer alıyor. microSD kart desteği bulunan telefonunun hafızasını 32 GB’a kadar artırabileceğinizi belirtelim. Nokia 105’te olduğu gibi 130’da da 3.5mm ses jakı, micro USB 2.0 bağlantı noktası ve FM rdyo özelliği yer alıyor.

1020 mAh batarya ile 44 saate kadar radyo ile müzik dinleme deneyimi sunan Nokia 130, tek bir dolu şarjla bekleme modunda 1 aya kadar bekleyebiliyor. 5 adet Gameloft ve Yılan oyunu önceden yüklenerek gelen Nokia 130’un vergiler hariç fiyatı 21.50 dolar olarak belirlenmiş. Renk alternatifleri ise siyah, gri ve kırmızı.

Telefonların hepsi Nokia Serisi 30+ platformunu destekliyor. Ülkemizde satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz belli değil. Fakat tıpkı yeni nesil Nokia 3310’da olduğu gibi bazı e-ticaret siteleri tarafından satışa çıkarılabilirler.