Nokia 2, Beklenenin Çok Altında Bir Fiyatla Satışa Çıkacak!

ABD'den gelen sızıntılara göre HMD'nin yeni akıllı telefonu Nokia 2, sadece 99 dolara (360 TL) piyasaya çıkacak.

HMD Global’in yeni giriş seviye akıllı telefonu Nokia 2’nin fiyatı, cihaz henüz tanıtılmamış olmasına rağmen Amerikan perakendeci B&H Photo Video’da ortaya çıktı. Sitede yazdığına göre 99 dolarlık (360 TL) fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak Nokia 2, HMD Global’in en düşük fiyatlı akıllı telefonu olacak.

B&H Photo Video’ya göre TA-1035 model numarasına sahip olacak olan Nokia 2’de çift sim kart yuvası bulunacak. Ayrıca Winfuture.de’de kısa süreliğine aktif olan bağlantıya göre Nokia 2 siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sunulacak.

Birleşik Devletler’in iletişimini denetleyen bağımsız bir kuruluş olan Federal İletişim Kurulu’ndan (FCC) alınan bilgilere göre ise Nokia 2, 4000mAh’lik dev bir bataryaya sahip olacak. Bu bataryanın Snapdragon 212 işlemcisine güç vereceğini düşünürsek cihazın uzun bir şarj ömrü olacağını tahmin edebiliriz.

Sızdırılan görsellere bakacak olursak Nokia 2’nin standart bir giriş seviye akıllı telefon tasarımına sahip olacağını söyleyebiliriz. Yine de ekranın altında herhangi bir tuş bulunmayan bir cihaz için fazla kalın çerçeveleri bulunuyor.

Nokia 2 eğer 4000mAh pili ile 2 güne yakın bir şarj ömrü sunabilirse, 99 dolarlık fiyatı ile giriş seviye bir akıllı telefonu yeterli bulanlar için mükemmel bir tercih olacaktır.