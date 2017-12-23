Nokia 2 Dayanıklık Testinden Sağ Çıkabildi mi?

Nokia'nın 100 dolarlık etiketiyle, başlangıç seviyesindeki telefonlara ciddi bir rakip olarak piyasaya sunduğu, Nokia 3'ün küçük kardeşi olan Nokia 2 çeşitli dayanıklılık testlerine tabi tutuldu. Bakalım cihaz testten sağ çıkabilecek mi?

Youtube'da 2 milyon aboneye yaklaşan ve telefonlara gerçekleştirdiği dayanıklılık testleriyle nam salan Zach, nam-ı diğer JerryRigEverything, Nokia'nın piyasaya sunduğu ve giriş seviyesi telefonlara rakip olarak düşündüğü Nokia 2'ye çeşitli eziyetlerde bulundu.

İşin açıkçası telefonun 100 dolarlık bir telefona göre sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Ekrana ve arka kapağa yapılan çizik testlerinde zayıf bir performans gösteren telefon, yüksek ısıya karşı oldukça dayanıklı duruyor. Aynı şekilde telefonu bükerek kırmaya çalışan Zach, telefonu sadece biraz bükebiliyor ama hem ekran, hem de cihaz bu testten sağ çıkmayı başarmış durumda.

Metal kasası ve Gorilla Glass 3 ile gelen telefon, 100 dolarlık etiketine rağmen Zach'ın Nokia'nın telefonlarının sağlamlığına duyduğu saygıyı arttırmış gibi duruyor. Nitekim şirketi övmekten geri kalmamış. Sizleri video ile başbaşa bırakıyoruz: