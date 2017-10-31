HMD Global, devasa bataryası ve tasarruflu ekranı ile 2 günlük kullanım süresi vaat eden yeni giriş seviye akıllı telefonu Nokia 2'yi gerçekleştirdiği etkinlik ile tanıttı.

HMD Global’in uzun zamandır merakla beklenen giriş seviye akıllı Nokia 2, Hindistan’da gerçekleştirilen bir etkinlik ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Nokia 2’nin en dikkat çekici özelliği 4100mAh bataryası ve 5 inç HD ekranı ile 2 günlük bir kullanım süresi vaat etmesi. Ayrıca HMD Global, ekranın 1: 1300 kontrast oranı ile sınıfının en iyi olduğunu söylüyor.

Nokia 2, Android Nougat ile birlikte piyasaya çıkacak. Fakat HMD Global cihaz için Android Oreo güncellemesi yayınlayacaklarını onayladı. Ayrıca HMD’nin açıklamasına göre Nokia 2, sınıfında Google Asistan’a erişebilen tek akıllı telefon konumunda. Ayrıca cihaz 6000 serisi alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass 3 cam ile segmentine göre oldukça dayanıklı.

Nokia 2 Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 212

RAM: 1GB LPDDR3

Depolama: 8GB+MikroSD

Ekran: 5 inç HD LTPS

Arka Kamera: 8MP Otomatik Odaklama Desteği

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 4100mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Siyah, beyaz ve bakır olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Nokia 2, 99 euro (yaklaşık 449 TL) fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ya da ne zaman geleceği hakkında bir bilgi şu an için bulunmuyor.