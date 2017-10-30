Nokia'nın yeni model telefonlarının el alt modeli olacak Nokia 2'nin özellikleri sızdırıldı.

Nokia için bu sene piyasaya tekrardan dönüş yılı oldu. Çıkardığı birçok telefonla adından uzun süreler boyunca söz ettiren eski mobil devi, 2018’in başlarında çıkarması beklenen Nokia 2’yi de 2017’nin içerisine alabilir. Nokia’nın en düşük özelliklere sahip telefonu olması beklenen Nokia 2’yi ön gösterimle kontrol eden kullanıcılara göre telefon, “gerçekten” tam bir fiyat telefonu konumunda yer alıyor.

Telefon için yapılan bir AnTuTu testi, Nokia 2’nin işlemci, bellek, ekran ve yazılım gibi özelliklerinden bazılarını ortaya koyuyor. Şu ana kadar telefon hakkında bilinen özelliklere baktığımızda pek iç açıcı şeyler göremiyorum.

Nokia 2’de Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti yer alırken, 1 GB RAM ve 8GB genişletilebilir depolama birimi bulunuyor. Ekranın boyutu belli olmasa da çözünürlüğünün 720p olacağı ortaya çıkan özellikler arasında. Telefon grafik performansını ise Adreno 304'ten alması bekleniyor.

Nokia 2'nin arka tarafında 8 megapiksel bir kamera yer alırken, ön tarafında 5 megapiksel kamera bulunuyor. Batarya hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte söylentiler, telefonun 4.000 mAh bataryayla geleceğini öngörüyor. Açıkçası fazla düşük özelliklerle gelecek telefonun Android 7.1.1 Nougat’ı nasıl kaldıracağı büyük merak konusu oldu.

Sızıntılarda gördüğümüz bir telefon karşımıza çıkarsa Nokia 2’nin 100 dolardan fazla olmayacağını öngörebiliriz. Bu özelliklere karşı 4.000 mAh gibi bir batarya sağlanabilirse Nokia, akıllı telefonla pek işi olmayan insanlar için birkaç gün şarjı yetecek güzel bir alternatif telefon çıkarmış olacak. Yine de bu konuda fiyatın çok büyük bir önemi var.

Peki, siz günümüzde bu donanımlara sahip bir telefon kullanmak ister miydiniz?