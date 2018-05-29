Nokia 2 Telefonlar Haziran'da Oreo Güncellemesi Alacak

Android 7.1.1 Nougat versiyonu ile satışa sunulan Nokia'nın orta segment telefonu Nokia 2'lere Android Oreo güncellemesi geleceği müjdesi verildi.

2017 yılında satışa çıkan Nokia 2'nin haziran ayı içerisinde güncelleme alacağı belirtidi. Daha önceden bu yükseltmenin sözünü veren şirket, bu hamlesiyle kulanıcısına vermiş olduğu sözü tutmuş olacak. Mart ayı içerisinde Android Oreo güncellemesi alan diğer modellerinin arasına Nokia 2 de katılmış olacak.

Nokia, 2017 yılında çıkarttığı bu modeller ile piyasada tekrar adından söz ettirmişti. Aynı yılın dördüncü çeyreğinde açıkladığı satış rakamları ile birçok akıllı telefon markasını geride bırakmıştı. Açıklanan rakamlara göre 2017 yılının son çeyreğinde 4,4 milyon adet telefon satmayı başaran şirket, bu modeller sayesinde pazar payını %1'e çıkarttı.

Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin Mart ayında Android Oreo sürümüne yükseltilmesi kullanıcılar tarafından sevinçle karşılanmıştı. Önümüzdeki ay içerisinde ise Nokia 2 modelinin sözü verilen Android Oreo sürümüne kavuşması halinde şirket, kullanıcıların güvenini tamamen kazanmış olacak.