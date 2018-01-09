HMD Global, 2018 yılının Ocak ayı içerisinde Nokia 2’nin Türkiye’de 849 TL önerilen perakende fiyatıyla satışa çıkarılacağını duyurdu.

Cep telefonu dünyasının öncülerinden olan ve son birkaç yıl içinde piyasaya hızlı bir giriş yaparak teknoloji haberlerinin manşetlerini süsleyen Nokia, yeni (dünya genelinde ilk olarak 2017 Kasım ayında satışa çıkarılmıştı) akıllı telefonlarından Nokia 2’nin 849 TL önerilen fiyatla bu ay içerisinde satışa çıkarılacağını duyurdu.

HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas’ın “İnsanlar, telefonlarına eski günlerine nazaran daha çok bağlı durumdalar. Öyle ki bir günü çıkarabilmek için pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Buradan yola çıkarak kullanıcılarımız için her anlamda gücünü koruyan bir telefon ürettik” ifadelerini kullandığı Nokia 2, yakın zamanda Türkiye pazarındaki yerini alacak.

Fiyatına nazaran hiç de fena sayılmayan özelliklerle birlikte gelen Nokia 2’nin tüm teknik özelliklerine tekrar bir bakalım:

Nokia 2 özellikleri