Cep telefonu dünyasının öncülerinden olan ve son birkaç yıl içinde piyasaya hızlı bir giriş yaparak teknoloji haberlerinin manşetlerini süsleyen Nokia, yeni (dünya genelinde ilk olarak 2017 Kasım ayında satışa çıkarılmıştı) akıllı telefonlarından Nokia 2’nin 849 TL önerilen fiyatla bu ay içerisinde satışa çıkarılacağını duyurdu.
HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas’ın “İnsanlar, telefonlarına eski günlerine nazaran daha çok bağlı durumdalar. Öyle ki bir günü çıkarabilmek için pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Buradan yola çıkarak kullanıcılarımız için her anlamda gücünü koruyan bir telefon ürettik” ifadelerini kullandığı Nokia 2, yakın zamanda Türkiye pazarındaki yerini alacak.
Fiyatına nazaran hiç de fena sayılmayan özelliklerle birlikte gelen Nokia 2’nin tüm teknik özelliklerine tekrar bir bakalım:
Nokia 2 özellikleri
- 5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran + Corning Gorilla Glass 3 koruma teknolojisi
- Android 7.1.1 işletim sistemi (Oreo 8.1 güncellemesi alacak)
- 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 işlemci
- Adreno 304 grafik işlemcisi
- 128 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza ve 1 GB RAM
- LED flaş ve otofokus destekli 8 MP çözünürlüğünde arka, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
- 4100mAh gücünde batarya
- Boyut: 143.5 x 71.3 x 9.3 mm, ağırlık: 161 gram
- Siyah ve beyaz renk alternatifleri