HMD Global'in giriş seviye akıllı telefonu olan Nokia 2 ülkemizde satışa çıktı. 699 TL fiyat etiketine sahip cihazın giriş seviye bir fiyat performans canavarı olduğu söylenebilir.

HMD Global’in performanstan kısmadan iki güne kadar pil ömrü sunan giriş seviye akıllı telefonu Nokia 2, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. 4100mAh bataryası ile neredeyse sıfır şarj problemi sunan cihaz, 699 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Neticeye baktığımızda Nokia 2 bir giriş seviye telefon. Bu nedenle üst düzey bir performans beklemek biraz haksızlık olur. Fakat sıradan bir akıllı telefon ile 1 günü tek şarjla geçirmek için performanstan feda etmeniz gerekirken Nokia 2, bunu tam performans ile gerçekleştiriyor.

Nokia 2 Teknik Özellikler

5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran + Corning Gorilla Glass 3 koruma teknolojisi

Android 7.1.1 işletim sistemi (Oreo 8.1 güncellemesi alacak)

4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 işlemci

Adreno 304 grafik işlemcisi

128 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza ve 1 GB RAM

LED flaş ve otofokus destekli 8 MP çözünürlüğünde arka, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera

4100mAh gücünde batarya

Boyut: 143.5 x 71.3 x 9.3 mm, ağırlık: 161 gram

Siyah ve beyaz renk alternatifleri

HMD Global çatısı altında yeniden yükselişe geçen Nokia, her bütçeye uygun akıllı telefonları ile her geçen gün tüketicilerin ilgisini biraz daha çekmeyi başarıyor. Sıradan günlük bir kullanım için son derece yeterli olan Nokia 2 modeli de 2 günlük şarj ömrü ile tüketicilerin aklını çelmeyi başaracaktır.