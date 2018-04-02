Nokia 2010 Yeniden Tasarlanıp Satışa Çıkacak!

İkonik telefonlarını 'yenileyip' piyasaya sürmekten büyük keyif alan Nokia, gelecek yıl 25. yılın dönümünü kutlayacağı Nokia 2010'u modernize edip satışa sunacak.

HMD Global çatısı altında yeniden yükselişe geçtiğinden bu yana Nokia, her yıl düzenli olarak bir ikonik telefonunu ‘modernize’ ederek yeniden piyasaya sürüyor. Bunun ilk örneğini Nokia ‘Reyiz’ 3310’da görmüştük. Ardandan ise ‘muz telefon’ lakaplı Nokia 8110 geldi. Gelen bilgilere göre Nokia, yeni bir ikonik telefon üzerinde çalışıyor.

1994 yılında tanıtılan ve o dönemin ‘donanımlı’ telefonlarından biri olan Nokia 2010, piyasaya çıkışının 25. yılı anısına önümüzdeki yıl modernize edilmiş versiyonu ile yeniden satışa çıkacak. Cihazın Nokia A10 ya da benzeri bir isimle de satışa çıkma ihtimali bulunuyor. Cihazın tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak adına ‘konsept’ görüntüye aşağıdan bakabilirsiniz.

25. yaşını dolduracak ‘yeni’ Nokia 2010’un, modernize edilmiş diğer ikonik telefonlar gibi 4G LTE bağlantısını desteklemesi bekleniyor. Cihaz, ayrıca çok daha ‘modern’ renkli bir ekrana sahip olacak. Diğer yeniden piyasaya sürülen ikonik Nokia modelleri ile aynı işletim sistemine sahip olan cihazın HMD Global’in Facebook’la gerçekleştirdiği anlaşma neticesinde Facebook ve WhatsApp’ı desteklemesi de muhtemel.