Ve Nokia geri döndü. Nokia’nın marka ismini elinde bulunduran HMD, MWC 2017 etkinliğinde fiyatlarını uygun olarak tanımlayabileceğimiz Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Hemen telefonların özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım:
Nokia 6
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nokia 6, Mobil Dünya Kongresi'nde takrar bir lansmanı yapıldı. Öncelikle bu yıl Çin’de satışa çıkarılacak fakat küresel anlamdaki akıbeti şimdilik belli değil. Bunu yakın bir zaman içerisinde öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Özellikleri sırasıyla şu şekilde:
- 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D Gorilla Glass ve Full HD çözünürlüğünde ekran
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
- 3 GB RAM / 32 GB hafıza ve 4 GB RAM / 64 GB hafıza versiyonları
- 16/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
- Boyut: 154 x 75.8 x 8.4 mm, ağırlık: 169 gram
- 3000mAh büyüklüğünde Li-Ion batarya
- Arte siyah, mat siyah, mavi, gümüş ve bakır renk alternatifleri
- Fiyatlar: 3 GB RAM versiyonları 242 dolar, ARTE edition olan 4 GB RAM / 64 GB hafıza modelleri ise 299 dolar.
Nokia 5
- 5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- Android 7.1 işletim sistemi
- 13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm
- 3000mAh büyüklüğünde batarya
- Siyah, gümüş, kahverengi ve mavi renk alternatifleri
- Fiyat: 199 dolar. (bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa sunulacak)
Nokia 3
- 5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran
- 4 çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ve Mali-T720 Mp2 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- 8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Android 7 işletim sistemi
- Boyut: 143.4 x 71.4 x 8.48 mm
- 2650mAh büyüklüğünde batarya
- Gümüş beyaz, mat siyah ve mavi renk alternatifleri
- Fiyat: 147 dolar