Nokia, 3310’un yenilenmiş versiyonunun ardından gece geç saatlerde 3 yeni telefonun daha duyurusunu gerçekleştirdi.

Ve Nokia geri döndü. Nokia’nın marka ismini elinde bulunduran HMD, MWC 2017 etkinliğinde fiyatlarını uygun olarak tanımlayabileceğimiz Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Hemen telefonların özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım:

Nokia 6

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nokia 6, Mobil Dünya Kongresi'nde takrar bir lansmanı yapıldı. Öncelikle bu yıl Çin’de satışa çıkarılacak fakat küresel anlamdaki akıbeti şimdilik belli değil. Bunu yakın bir zaman içerisinde öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Özellikleri sırasıyla şu şekilde:

5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D Gorilla Glass ve Full HD çözünürlüğünde ekran

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi

3 GB RAM / 32 GB hafıza ve 4 GB RAM / 64 GB hafıza versiyonları

16/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

Boyut: 154 x 75.8 x 8.4 mm, ağırlık: 169 gram

3000mAh büyüklüğünde Li-Ion batarya

Arte siyah, mat siyah, mavi, gümüş ve bakır renk alternatifleri

Fiyatlar: 3 GB RAM versiyonları 242 dolar, ARTE edition olan 4 GB RAM / 64 GB hafıza modelleri ise 299 dolar.

Nokia 5

5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.1 işletim sistemi

13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm

3000mAh büyüklüğünde batarya

Siyah, gümüş, kahverengi ve mavi renk alternatifleri

Fiyat: 199 dolar. (bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa sunulacak)

Nokia 3