  • Nokia 3, 5 ve 6, Android O Güncellemesini Alacak!

Nokia 3, 5 ve 6, Android O Güncellemesini Alacak!

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Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin Android O destekleyeceğini doğruladı.

Nokia 6 ve Nokia'nın diğer modelleri satışa sunulurken, Android güncellemelerinin takip edileceği söylenmişti. Bu sebeple Nokia sözünde durarak Nokia 3, 5 ve 6 modellerine Android O desteği geleceğini doğruladı.

Nokia'nın bu modellerine Android O desteği vereceğini açıklamasından sonra diğer modellerine de Android O desteği vereceğini tahmin edebiliyoruz.
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Nokia, saf Android kullandığı için ilerleyen güncellemeleri cihazlarına adapte etmesi çok uzun sürmeyecektir. Ayrıca Android O ile gelecek "Project Treble" özelliği sayesinde güncellemeler daha hızlı üretilebilecek.
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Nokia bu üç uygun fiyatlı telefonunu yakın zamanda satışa sunmaya hazırlanıyor. Açıklamalara göre Nokia, Haziran ayının sonuna kadar bu üç cihazı tüm dünyada satışa sunacak.

Kaynak : http://www.gsmarena.com/hmd_confirms_nokia_6_5_and_3_will_get_android_o-news-25372.php
Etiketler: nokia 6, Nokia 3, Nokia 5
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