Nokia 3, 5 ve 6, Android O Güncellemesini Alacak!

Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin Android O destekleyeceğini doğruladı.

Nokia 6 ve Nokia'nın diğer modelleri satışa sunulurken, Android güncellemelerinin takip edileceği söylenmişti. Bu sebeple Nokia sözünde durarak Nokia 3, 5 ve 6 modellerine Android O desteği geleceğini doğruladı.

Nokia'nın bu modellerine Android O desteği vereceğini açıklamasından sonra diğer modellerine de Android O desteği vereceğini tahmin edebiliyoruz.

Nokia, saf Android kullandığı için ilerleyen güncellemeleri cihazlarına adapte etmesi çok uzun sürmeyecektir. Ayrıca Android O ile gelecek "Project Treble" özelliği sayesinde güncellemeler daha hızlı üretilebilecek.

Nokia bu üç uygun fiyatlı telefonunu yakın zamanda satışa sunmaya hazırlanıyor. Açıklamalara göre Nokia, Haziran ayının sonuna kadar bu üç cihazı tüm dünyada satışa sunacak.