Nokia 3’e Android 8 Oreo Güncellemesi Gelecek

Nokia 3 Android 7.1.2 güncellemesi almadan Android Oreo 8 alacak.

Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak telefonları daha önce Nokia 8, 6 ve 5 olarak duyurmuştuk; son olarak güncelleme alacak telefonlar listesine Nokia 3'te eklendi. Zaten fiyat etiketi ile diğer akıllı telefonların önüne geçen Nokia 3’ün güncelleme almamış olması kullanıcıların oldukça canını sıkmıştı. Ekim ayının sonlarında Nokia 3 için 7.1.2 sürümü vaat edildi ancak beklenen güncelleme bir türlü gelmedi. Neyseki Nokia 3 kullanıcılarının canını daha fazla sıkmasına gerek yok.

HMD yetkililerinden Juho Sarvikas, popüler sosyal ağ Twitter üzerinden güncelleme ile ilgili bir kullanıcının sorusuna cevap vererek bu duruma açıklık kazandırdı. Siddarth Bhatt adlı twitter kullanıcısı "Nokia 3, Android 7.1.2 güncellemesini aldıktan sonra mı Android Oreo güncellemesini alcak?", diye sordu. Duruma açıklık getiren mesajı yazan Juho Sarvikas, Nokia 3 için hiç bir güncelleme almadan direk Android Oreo 8 güncellemesi alacağını söyledi.

Finlandiyalı bir şirket olan HMD Global, umarım yakın zamanda Nokia’yı eski günlerine döndürmeyi başarır. Nokia bence yaptığı hataların bedelini yeterince ödedi ve telefon piyasası onsuz biraz boş kaldı diyebilirim. Nokia 3310’un tekrar piyasaya sürülmesi bana ve markayı seven herkese umut verdi.