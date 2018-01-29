Nokia 3'e Android Oreo Beta'sının Yakında Olduğu Doğrulandı

HMD Global'in CEO'su Juho Sarvikas, Nokia 3'e Android Oreo Beta'sının çok yakında geleceğini doğruladı.

Geçtiğimiz aylarda HMD Global'in CEO'su Juho Sarvikas, Nokia 3'lerin Android 7.1.2 Nougat güncellemesini almayacağını, ancak doğrudan Android Oreo 8.0 güncellemesini alacağını söylemişti. Nokia 2'ye de Android Oreo 8.1 güncellemesinin getirileceğini doğrulayan Servikas, bugün Nokia 3 sahiplerini oldukça sevindirecek haberi verdi.

Nokia 3 kullanıcılarına eğer Nokia Beta Labs'e kayıtlılarsa, Android Oreo Beta'sının çok yakında geleceğini Juho Sarvikas bugün attığı bir Twitter gönderisinde doğruladı. HMD Global, genelde Android Oreo Beta güncellemesini yolladığı cihazlara, genelde final versiyonunun getirmek için fazla bekletmiyor. Ancak eğer yine de Nokia 3 sahibiyseniz, başvurular açıldığında Beta Labs'e başvurarak Android Oreo deneyimini yaşamanıza az kaldı.

Ancak Sarvikas tam anlamıyla bir zaman vermedi. Sadece güncellemenin çok yakında geleceğini belirtti. Finlandiya menşeyli şirket, en düşük seviyeli akıllı telefonlarını bile güncel Android'le kullanıcılarına sunmak için çok çabalıyor. Bir çok büyük markaya bile bu konuda fark atan firma, böyle giderse 2017'den beri çıkardığı tüm Android'li cihazlarına 2018'in ortasına kadar Android Oreo'yu getirmiş olacak.