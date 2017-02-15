  • Nokia 3’ün ardından Nokia 5’in de Özellikleri Ortaya Çıktı!

Nokia 3’ün ardından Nokia 5’in de Özellikleri Ortaya Çıktı!
Nokia’nın Nokia 6 modeliyle yeniden piyasaya girdiği akıllı telefon serisine MWC 2017’de eklenecek telefonları Nokia 3’ün ardından Nokia 5’in de teknik özellikleri ortaya çıktı.

2017 yılıyla beraber en merak edilen marka haline gelen Nokia’nın açılışı Nokia 6 ile yapmasıyla resmen akıllı telefon piyasasına geri dönmüştü. Mobil Dünya Kongresi’nde lansmanı yapacağı Nokia 3 ve Nokia 5 adlı telefonların dün ortaya çıkan 3 modelinin ardından şimdi de Nokia 5’in teknik özellik detayları ortaya çıktı.

Nokia 5 Özellikleri

  • 5.2 inç 720 x 1280 piksel (HD) ekran
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi
  • Qualcomm Snapdragon 430 çipseti
  • Adreno 505 grafik işlem birimi
  • 2GB RAM
  • 13MP arka 8MP ön kamera
  • 16GB depolama + MicroSD kart desteği
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Nokia 3'ün Özellikleri Ortaya Çıktı

Yukarıda görülebileceği gibi büyük ekranlı bir giriş seviyesi telefon olacak Nokia 5, özellikler bakımından Nokia 3’e oldukça yakınken tasarımsal olarak Nokia 6’ya benzemesi bekleniyor. Fiyat olarak ise Nokia 5’in 200 Euro, Nokia 3’ün ise 150 Euro fiyatlandırma ile geleceği beklenirken kullandığı işlemci olarak Nokia 3’e göre daha güçlü olacak olan Nokia 5, daha fazla tercih edilecek gibi duruyor.

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Etiketler: Nokia 3, Nokia 5, mwc 2017
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