Nokia 3'ün Özellikleri Ortaya Çıktı
Mobil cihaz dünyasında yeni bir sayfa açmaya başlayan Nokia'nın Android'li cihazlarından Nokia 3'ün özellikleri ortaya çıktı.

Nokia 6 ile sektöre sağlam bir giriş yapan Nokia, MWC 2017 etkinliğinde adeta "efsanenin dönüşü" temalı tanıtımlar yapmayı amaçlıyor. Nokia 6 dışında üç farklı model ile MWC 2017'de boy göstermesi beklenen Finlandiyalı şirket, mobil cihaz sektörünün reisi 3310'u da yeni versiyonu ile tanıtacak.

3310'un dışında karşımıza çıkacak modeller ise Nokia 5 ve Nokia 3 olarak anılmakta. İşte bu iki cihazdan Nokia 3'ün özellikleri ortaya çıkmış durumda. Henüz resmi bir durum mevcut değil fakat sektörde şu an için dolaşan Nokia 3 özellikleri şu şekilde:

  • 5.3-inç HD ekran
  • Qualcomm Snapdragon 425 çipset
  • Adreno 308 grafik işlem birimi
  • 16GB sabit depolama alanı
  • 2GB RAM
  • Android 7.0 Nougat
  • 13 megapiksel arka kamera
  • 5 megapiksel ön kamera
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Özelliklerinden de anlaşılacağı üzere giriş seviyesi bir cihaz olarak ele alabileceğimiz Nokia 3'ün beklenen fiyatı ise 149 euro. Mart ya da Nisan gibi Avrupa pazarı başta olmak üzere satışa sunulması beklenen telefon, 26 Şubat'ta MWC'de karşımıza çıkacak.

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Kaynak : https://www.androidheadlines.com/2017/02/rumor-nokia-3-5-3-inch-hd-screen-13mp-camera.html
Etiketler: nokia, Nokia 3, mwc 2017
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