Nokia, 32 Ayrı Patentini Kullandığı Gerekçesiyle Apple’a 2 Ayrı Dava Açtı!

2017’de piyasaya bomba gibi giriş yapması beklenen Nokia, piyasaya giriş öncesi Apple’a 32 ayrı patentten dolayı dava açarak bir yıl başı hediyesi gönderdi.

Microsoft’a mobil bölümünü satması ardından bizleri üzen efsanevi Finlandiyalı marka Nokia, 2017 ile resmen piyasaya geri dönecek. Aşağıdaki bağlantıdan görebileceğiniz Nokia C1 modeliyle oldukça sağlam bir şekilde piyasaya tekrar girmeye hazırlanan Nokia, ilk iş olarak Apple’a 32 ayrı patent nedeniyle dava açtı.

Hem Avrupa hem de Amerika’da olmak üzere iki ayrı mahkemeye başvuran şirket, Apple’ın iPhone, iPad ve Macbook Pro modellerini kapsayan geniş bir skalada izinsiz olarak patent ihlali yaptığını savunuyor.

Yapılan basın açıklamasına göre piyasadan çekilmiş olmasına rağmen Nokia markasına ait binlerce patenti olduğunu belirten Nokia, 2011 yılında Apple’ın bazı patentleri için kendisine ödeme yaptığını, ancak ilerleyen yıllarda bazı patentlerini de izinsiz olarak kullandığını belirtiyor. Apple’a bu konuda sorununu dile getiren Nokia, beklediği cevabı alamayınca işi mahkemeye taşımaya karar vermiş.

Bu bağlamda ekran, kullanıcı arabirimi, yazılım, anten, çipsetler ve video kodlama gibi noktalarda 32 ayrı patent ihlali için mahkemeye giden Nokia’nın sorunu en kısa sürede çözmeye karar verdiği görülüyor.