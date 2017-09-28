Efsane Pes Etmiyor: Nokia 3310 Yeni Versiyonu 3G ile Geliyor

Küllerinden doğan Nokia’nin yeni akıllı telefonlarına dikkat çekmek amaçlı yeniden piyasaya sunduğu 3310, 3G destekli bir sürümle yeniden geliyor.

iPhone 8, iPhone X ya da Samsung’un amiral gemileri size çok mu pahalı geliyor? Bir telefonu temel işlevleriyşle kullanmak hoşunuza mı gidiyor? Ya da sadece nostalji mi yapmak istiyorsunuz? Nokia geçtiğimiz aylarda yenileyerek tekrar satışa çıkarttığı 3310’a nihayet 3G desteği getirdi. Böylece satın almak için bir nebze daha mantıklı bir sebep bulabildik. Zira fi tarihinden kalan 2.5 G teknolojisiyle gelen yeni 3310’da telefon görüşmelerindeki ses kalitesi çok düşüktü.

Geçtiğimiz perşembe günü şirket, aldığı tepkilerin üzerine ya da 2.5 G’li modelin beklenenden fazla satması nedeniyle 3G’li 3310 versiyonu için duyuru yapmıştı. Ayrıca bir diğer etken olarak, 900 MHz bağlantı hız kullanan ülkelerde artık 3G altındaki teknolojilerin çalışmamasını gösterebiliriz.

Firmanın Nokia 3310’un satış potansiyeli artırmaya yönelik atacağı bu adım geçtiğimiz hafta duyurulmuştu.

Yeni Nokia 3310 3G’nin önce Avustralya’da satışa sunulacağı ve 2018 başına kadar küresel pazarda olacağı düşünülüyor. Fiyatı ise 90 dolar olacak. Ayrıca Nokia, telefonun bekleme süresini de 27 güne çıkartacak güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüyle geleceğini belirtiyor. 27 gün günümüz telefonlarına alternatif olarak düşünüldüğünde mükemmel bir zaman.

Nokia 3310’nun ilk yenilenmiş versiyonunun en pahalı satıldığı ülke bizdik. Bakalım 3G’li versiyon gelince fiyatı hangi düzeyde kalacak, merakla bekliyoruz.

2.5 G’li Nokia 3310 ile ilgili hazırlamış olduğumuz videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: