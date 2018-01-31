Nokia 3310 4G’nin İlk Resmi Tanıtım Filmi Yayınlandı

Cep telefonu piyasasının bir zamanlar tartışmasız lideri, akıllı telefon piyasasının da Microsoft deneyimini saymazsak yeni oyuncusu Nokia, ülkemizde 'Reyiz' olarak bilinen 3310 modelinin 4G versiyonunu duyurdu. Şirket, telefonun yeni versiyonunu Çin'de yayınladığı bir reklamla tanıtıyor.

HMD Global çatısı altında tekrar bir uyanış dönemi geçiren Nokia, hem yeni telefonlar üretiyor hem de eskiyi satmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü 3310 modeliyle birçok internet ve geleneksel medya mecrasında geniş yer bulan, dolayısıyla da etkili bir reklam kampanyası yapan Nokia, şimdi de bu telefonun 4G modelini üretti. Şirketin neden bir 3G modeliyle 3310 piyasaya sürdüğünü anlamak zor çünkü teknoloji dünyası ve kullanıcılar artık 4G'yi içselleştirmiş durumda bulunuyor

Nokia'nın yeni telefonu 3310 4G, bir Wi-Fi hotspot olarak işlev görebiliyor. Bunun yanı sıra, bir LED flaşlı bir 2 megapiksel kamera, bir kulaklık girişi, bir 2.4 inç polarize ekran, Bluetooth 4.0 ve bir MicroSD genişletme yuvası olan 512 MB depolama alanı telefonda bulunuyor. Telefon açık mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek.

Nokia bu yeni modelini ilk olarak Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geniş nüfus yeni telefonlar için mükemmel bir test yatağı olan Çin, birçok üretici tarafından piyasaya ilk çıkma alanı olarak görünüyor. Nokia da bu telefonu ilk olarak Çin'de tanıtarak sektörel mana da oldukça mantıklı bir adım attı. Nokia'nın yeni telefonu, tıpkı Çin'de olduğu gibi özellikle ülkemizde ve bazı 3. dünya ülkelerinde kırsal alanlarda yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan insanlar arasında ve teknolojiyle arası bozuk olan insanlar arasında oldukça popüler bir hale gelebilir.